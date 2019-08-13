Отец кошачьего парадокса

12 августа 1887 года родился австрийский физик-теоретик Эрвин Шредингер. Его называют одним из создателей квантовой механики.

Ученый получил Нобелевскую премию по физике в 1933 году.

Труды Шредингера высоко оценивает научный мир, но австрийца знают и люди с физикой не связанные. Во многом из-за его мысленного эксперимента «Кот Шредингера».

Физик предложил создать воображаемую модель: в стальной коробке находится устройство, состоящее из счетчика Гейгера, фиксирующего уровень радиации, соединенного с молотком.

Кроме того, в коробку помещаются кот и радиоактивное вещество.

Если оно распадается, то счетчик Гейгера это фиксирует и заставляет молоток разбить склянку с ядом.

Итог — кошачья смерть.

Однако смысл эксперимента в том, что радиоактивное вещество может и не распасться с такой же вероятностью. То есть, по словам Шредингера, если мы не можем посмотреть в коробку и узнать, случилось это или нет, воображаемый мурлыка одновременно и жив, и мертв. Вот такой парадокс.

— Эрвин Шредингер дал понять своим коллегам, что теорию квантовой механики необходимо дополнить, потому что иначе получается описанный им сценарий с котом, — рассказала «Вечерке» кандидат физико-математических наук Лариса Семененко.

Кстати, согласно оригинальному тексту статьи физика на немецком, воображаемый эксперимент все-таки проводился на кошке. А между тем эксперимент Эрвина Шредингера нашел свое отражение и в современной массовой культуре. Например, в популярнейшем сериале «Теория большого взрыва» один из главных героев Шелдон Купер на примере кота Шредингера объясняет своей соседке суть отношений между мужчиной и женщиной.

Суть рассказа Шелдона заключается в том, что концепция кота Шредингера может быть применена в отношениях между людьми.

Для того чтобы понять, что происходит между мужчиной и женщиной, какие отношения между ними — хорошие или плохие, — нужно просто открыть ящик, грубо говоря, начать отношения. А до этого общение пары является одновременно и хорошим, и плохим.

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