Мадс Миккельсен станет гостем фестиваля Comic Con в Москве
Датский актер Мадс Миккельсен, известный мировому зрителю по сериалу «Ганнибал» и фильму «Казино «Рояль», станет специальным гостем фестиваля Comic Con, который пройдет в Москве с 4 по 6 октября.
Данную информацию 13 августа обнародовали организаторы мероприятия. После выступления на фестивале Миккельсен поучаствует в фотосессии и автограф-сессии.
Напомним, что артист стал популярен не только благодаря вышеназванным фильмам. Также он исполнил запоминающиеся роли в картинах «Битва титанов», «Королевский роман», «Затерянные во льдах» и «Охота».
Кроме того, Миккельсен принял участие в работе над компьютерной игрой Хидео Кодзимы Death Stranding, подарив свой образ и голос главному антагонисту проекта, и снялся в киноадаптации графической новеллы «Полярный», сообщается на официальном сайте фестиваля Comic Con.
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