Как отличить сотрудников банка от киберпреступников

Мошенники изобрели новый вид обмана по телефону. Теперь злоумышленники не просят назвать ПИН-код или данные карты, а заставляют своих жертв скачивать вредоносные приложения.

ДЕТАЛИ

Схема отчасти похожа на привычную: человеку звонит некто, представляющийся сотрудником банка, и говорит, что зафиксирована подозрительная активность в чужом для клиента регионе, но волноваться не нужно — транзакция уже заморожена. Затем мошенники просят жертву перечислить устройства, с которых имеется доступ к личному кабинету банка, и предлагают установить приложение для удаленного доступа. Как только человек выполняет это требование, злоумышленники завладевают его личными данными, а доказать несанкционированный взлом становится очень сложно. «Вечерняя Москва» связалась с одним из крупнейших российских банков, в котором рассказали, как обезопасить себя от телефонных мошенников.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— В последнее время звонки от телефонных мошенников занимают одно из лидирующих мест среди киберпреступлений против клиентов банков. Это социальная инженерия — незаконный метод получения информации, при котором жертва предоставляет все данные самостоятельно. В последние годы социальная инженерия стала одной из самых острых проблем для клиентов российских банков: по нашим данным, ее доля в общем объеме мошенничества в отношении клиентов достигла 88 процентов. Всем клиентам следует соблюдать простые правила: никому, в том числе сотруднику банка, нельзя называть полные реквизиты карт, ПИН-коды, CVC, одноразовые пароли для подтверждения операций. Если у вас запрашивают эту информацию, нужно прекратить разговор и перезвонить в банк по его официальному номеру, — объяснили в пресс-службе банка.

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СПОСОБЫ МОШЕННИЧЕСТВА

У злоумышленников есть возможность звонить с номеров, очень похожих на банковские и отличающихся от них буквально одной цифрой. Невнимательный человек вряд ли заметит такое небольшое различие. Чтобы обезопасить себя от киберпреступников такого рода, следует записать официальные номера телефонов своего банка, и тогда звонок от мошенника будет высвечиваться как неизвестный.

Специалисты напоминают, что настоящий сотрудник банка может провести все операции без участия клиента. Также не стоит реагировать на сообщения о «случайном переводе денег», о «выигрыше в лотерею» и переходить по подозрительным ссылкам.

Читайте также: Нужны ли в школьном образовании шлемы виртуальной реальности и квадракоптеры