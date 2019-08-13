Вторник 13 августа , 17:08
Легкий Дождь + 23 °
Город
Московский урбанистический форум – 2019
Ситуация в Грузии
Лесные пожары в Сибири
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Финансы

Как отличить сотрудников банка от киберпреступников

Наталья Белова
• 16:53 • 13 августа 2019
0
doc76n9u90vzoxak4wg5t9
Фото: Кадр из фильма «Джейсон Борн»

Мошенники изобрели новый вид обмана по телефону. Теперь злоумышленники не просят назвать ПИН-код или данные карты, а заставляют своих жертв скачивать вредоносные приложения.

ДЕТАЛИ 

Схема отчасти похожа на привычную: человеку звонит некто, представляющийся сотрудником банка, и говорит, что зафиксирована подозрительная активность в чужом для клиента регионе, но волноваться не нужно — транзакция уже заморожена. Затем мошенники просят жертву перечислить устройства, с которых имеется доступ к личному кабинету банка, и предлагают установить приложение для удаленного доступа. Как только человек выполняет это требование, злоумышленники завладевают его личными данными, а доказать несанкционированный взлом становится очень сложно. «Вечерняя Москва» связалась с одним из крупнейших российских банков, в котором рассказали, как обезопасить себя от телефонных мошенников.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

— В последнее время звонки от телефонных мошенников занимают одно из лидирующих мест среди киберпреступлений против клиентов банков. Это социальная инженерия — незаконный метод получения информации, при котором жертва предоставляет все данные самостоятельно. В последние годы социальная инженерия стала одной из самых острых проблем для клиентов российских банков: по нашим данным, ее доля в общем объеме мошенничества в отношении клиентов достигла 88 процентов. Всем клиентам следует соблюдать простые правила: никому, в том числе сотруднику банка, нельзя называть полные реквизиты карт, ПИН-коды, CVC, одноразовые пароли для подтверждения операций. Если у вас запрашивают эту информацию, нужно прекратить разговор и перезвонить в банк по его официальному номеру, — объяснили в пресс-службе банка. 

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СПОСОБЫ МОШЕННИЧЕСТВА 

У злоумышленников есть возможность звонить с номеров, очень похожих на банковские и отличающихся от них буквально одной цифрой. Невнимательный человек вряд ли заметит такое небольшое различие. Чтобы обезопасить себя от киберпреступников такого рода, следует записать официальные номера телефонов своего банка, и тогда звонок от мошенника будет высвечиваться как неизвестный.

Специалисты напоминают, что настоящий сотрудник банка может провести все операции без участия клиента. Также не стоит реагировать на сообщения о «случайном переводе денег», о «выигрыше в лотерею» и переходить по подозрительным ссылкам.

Читайте также: Нужны ли в школьном образовании шлемы виртуальной реальности и квадракоптеры

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Выставка Московского зоопарка открылась в галерее «Метро»
17:3313 августа 2019
Город
Более тысячи пострадавших при взрывах под Ачинском обратились за матпомощью
17:2913 августа 2019
Происшествия
Москвичей пригласили на перформанс «Мушкетеры 40 лет спустя» в Царицыно
17:0713 августа 2019
Город
Более 30 тысяч москвичей сделали прививки от клещевого энцефалита с начала сезона
17:0713 августа 2019
Город
Пилоты Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу
16:4913 августа 2019
Армия
Кремль озвучил темы предстоящей встречи Путина и Макрона
16:3813 августа 2019
Внешняя политика
Психолог рассказала, к чему приведут попытки переучить левшу
16:3413 августа 2019
Здоровье
Столичное социальное такси выполнило более 2,7 миллиона заказов за 25 лет
16:3213 августа 2019
Транспорт
Кинопарк с декорациями из фильмов могут построить в Москве
16:1713 августа 2019
Город
Свыше 300 фильмов сняли в столице при поддержке Московской кинокомиссии
16:1413 августа 2019
Кино
Замглавы МВД Киргизии уволили за «предательство интересов милиции»
16:1413 августа 2019
В мире
Мадс Миккельсен станет гостем фестиваля Comic Con в Москве
16:1213 августа 2019
Звезды
Пешеходный переход через МЦК построят на востоке Москвы
15:5513 августа 2019
Транспорт
Сергей Собянин увеличил премии молодым ученым до двух миллионов рублей
15:4413 августа 2019
Город
Трубу на Раушской набережной повредили в ходе плановых работ
15:4213 августа 2019
Происшествия
Депутат предложил постепенное сокращение рабочей недели до четырех дней
15:4213 августа 2019
Общество
Медовый, Яблочный и Ореховый спас отметят на природных территориях столицы
15:3613 августа 2019
Город
Пожар на трехпалубном теплоходе в Нижегородской области локализовали
15:2913 августа 2019
Происшествия
Водителям Москвы рекомендовали не парковаться рядом с деревьями из-за сильного ветра
15:1513 августа 2019
Город
Посольство РФ призвало вернуть на ратушу Праги табличку о подвигах Красной армии
15:0513 августа 2019
Внешняя политика
Киносеть опровергла информацию о смерти мужчины во время просмотра фильма Тарантино
14:5713 августа 2019
Происшествия
Улицы Коммунарки реконструируют для обслуживания новой станции метро
14:5313 августа 2019
Транспорт
Зеленский упростил выдачу украинских паспортов «преследуемым» россиянам
14:4813 августа 2019
Внешняя политика
Площадь пожара на теплоходе в Нижегородской области возросла до 450 «квадратов»
14:3113 августа 2019
Происшествия
«Сил уже не оставалось»: столичный метростроевец спас пятерых человек
14:1513 августа 2019
Происшествия
Правительство выделило около 6 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров
14:1113 августа 2019
Финансы
ЦОДД: Более 700 тысяч машин въезжает из-за МКАД в город по будням
14:1113 августа 2019
Город
Депутат оценил идею о сокращении рабочей недели
13:5713 августа 2019
Общество
Церемонию развода пеших и конных караулов в Кремле отменили до сентября
13:4813 августа 2019
Город
Рекорд трафика зафиксирован на Крымском мосту 12 августа
13:4313 августа 2019
Транспорт
Реконструкцию Перервинского гидроузла проведут на юго-востоке Москвы
13:1513 августа 2019
Город
Возгорание во время сварочных работ произошло в «Лужниках»
13:1113 августа 2019
Происшествия
Возросло число пострадавших при жесткой посадке вертолета на Камчатке
13:0813 августа 2019
Общество
Около 80 незаконно установленных летних кафе демонтировали в столице
12:5613 августа 2019
Город
Москвичку осудили на три года за ложное сообщение о минировании Курского вокзала
12:4813 августа 2019
Происшествия
Новый входной павильон появится в спорткомплексе «Лужники»
12:3213 августа 2019
Город
Депздрав сообщил, что столичные мужчины в 1,5 раза реже женщин обращаются к врачам
12:2713 августа 2019
Здоровье
Схема дорожного движения временно изменится в центре и на западе Москвы
12:2513 августа 2019
Транспорт
Сенатор оценил идею использования искусственного интеллекта в вузах
12:0313 августа 2019
Наука
Новые детские площадки обустроили в Детском Черкизовском парке
12:0013 августа 2019
Город
Двое россиян едва не утонули во время купания в океане у Шри-Ланки
12:0013 августа 2019
Происшествия
Мужчина сорвал рубашку с алтарника в Казанском соборе
11:5313 августа 2019
Происшествия
Назван оптимальный температурный режим для занятия спортом в зале
11:4313 августа 2019
Спорт
ФСБ сообщила о попытках террористов вербовать иностранных студентов в России
11:4313 августа 2019
Происшествия
Минздрав России планирует включить пластические операции в ОМС
11:3213 августа 2019
Общество
Число слепых детей до 14 лет сократилось в России
11:3213 августа 2019
Здоровье
Переселение жителей по программе реновации началось в районе Фили-Давыдково
11:2213 августа 2019
Город
Аналитики подсчитали, сколько в среднем российская семья копит на автомобиль
11:2013 августа 2019
Общество
Прощание с диджеем Рассказовой пройдет 14 августа на Троекуровском кладбище
11:0313 августа 2019
Звезды
Мошенники нашли способ выводить деньги с банковской карты без личных данных
10:4213 августа 2019
Общество
Дожди вносят коррективы в обслуживание дорог Москвы
10:1513 августа 2019
Город
Мужчина не подпускал врачей к пострадавшим во время конфликта в Пресненском районе
09:5013 августа 2019
Происшествия
Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
09:3413 августа 2019
Происшествия
Конфликт произошел в столичном районе Соколиная гора
09:2713 августа 2019
Происшествия
Три человека пострадали при жесткой посадке вертолета с туристами на Камчатке
09:2713 августа 2019
Происшествия
Минздрав назвал регионы с наибольшим числом больных вирусным гепатитом
08:5713 августа 2019
Здоровье
Кто заплатит судебные расходы за москвичей?
08:5013 августа 2019
Общество
Граффити и работы в стиле «бегемотопись» представят на выставке в «Зарядье»
08:4913 августа 2019
Город
Специалисты планируют заменить 1820 лифтов в столичных домах до конца года
08:4213 августа 2019
Город
Режим ЧС в районе сгоревшего детского лагеря «Холдоми» снят
08:3213 августа 2019
Общество
Порядок регистрации электронных сделок с недвижимостью изменится в целях безопасности
08:2713 августа 2019
Город
Преподавателей московских школ научат программированию
08:1913 августа 2019
Город
Москвичей пригласили на бесплатные мероприятия в рамках фестиваля «Цветочный джем»
07:5813 августа 2019
Город
Стало известно, как часто москвичи берут напрокат городские велосипеды
07:5813 августа 2019
Город
Более 200 тысяч столичных жителей получили единый читательский билет
07:3013 августа 2019
Город
«Мосприрода» попросила не подкармливать голубей
06:4013 августа 2019
Животные
Успешность левшей в творчестве и науке получила объяснение
06:2113 августа 2019
Наука
Москвичам пообещали вечернюю грозу 13 августа
05:5613 августа 2019
Город
Роскосмос призвал не бояться приближающегося к Земле астероида
05:3513 августа 2019
Наука
Метод диагностики болезней сердца по выдоху разработали в Москве
05:1013 августа 2019
Здоровье
Москвичи оказались самыми заядлыми грибниками среди россиян
04:4713 августа 2019
Общество
Профессии продавца и повара признаны самыми востребованными в России
04:2313 августа 2019
Рынок труда
Видео мяукающего гепарда покорило пользователей Сети
03:5513 августа 2019
Животные
Оценены потери турсектора Грузии из-за разрыва отношений с Россией
03:3813 августа 2019
Туризм
Ученые предупредили о риске распространения опасной инфекции
02:4613 августа 2019
Здоровье
Парки в Некрасовке благоустроят к началу осени
02:2013 августа 2019
Город
Столичные специалисты привели новый аргумент в пользу грудного кормления
01:5813 августа 2019
Здоровье
Московские танцоры представят Россию на чемпионате мира по танго
01:3713 августа 2019
Спорт
Эксперты назвали самые продаваемые в России автомобили с пробегом
00:5713 августа 2019
Общество
Названы предполагаемые виновники хлопка газа в доме на Нагорной улице
00:3613 августа 2019
Происшествия
Генетики развеяли научный миф о происхождении свиней
00:1713 августа 2019
Наука
Дмитрий Рогозин посвятил роботу «Федору» клип
23:5612 августа 2019
Технологии
Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
23:3712 августа 2019
Транспорт
Минтруд обяжет работников доказывать прохождение диспансеризации
23:1712 августа 2019
Закон
ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости корью в мире
22:5112 августа 2019
Здоровье
Телефонный мошенник ограбил четырех пенсионеров почти на 1,5 миллиона рублей
22:4712 августа 2019
Происшествия
Россиянка стала техническим директором футбольного клуба «Монако»
22:1612 августа 2019
Спорт
СМИ сообщили о пострадавшем в результате ДТП на юге Москвы
22:1312 августа 2019
Происшествия
Выпускникам колледжей не придется сдавать ЕГЭ
22:0312 августа 2019
Образование
Работы по благоустройству двора на юго-востоке столицы завершат до сентября
21:5412 августа 2019
Город
РАН может стать площадкой проекта «Субботы московского школьника»
21:4512 августа 2019
Город
Россия подготовит данные для расширения границ в Арктике до конца лета
21:3612 августа 2019
Внешняя политика
Круговое движение по принципу турбокольца ввели в Зеленограде
21:2812 августа 2019
Транспорт
Москалькова предложила расширить перечень сотрудников, работающих без диплома
20:5612 августа 2019
Закон
Префектура ЮЗАО: Газопровод не поврежден после хлопка газа в квартире на Нагорной улице
20:3112 августа 2019
Происшествия
Подмосковный дворник объяснила, как у нее появился долг в два миллиарда рублей
20:2912 августа 2019
Происшествия
Московские спортсменки завоевали золотые медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду
19:5012 августа 2019
Спорт
Посетителей иностранных ресторанов начали штрафовать за недоеденный обед
19:4212 августа 2019
В мире
Назван любимый экшен-актер американской молодежи в 2019 году
19:1712 августа 2019
Кино
Движение на набережных в центре Москвы ограничат из-за полумарафона
19:1612 августа 2019
Транспорт
Озвучены самые популярные среди россиян летние авианаправления
19:0812 августа 2019
Туризм
Москвичи смогут поиграть в бадминтон и гигантский волейбол на севере столицы
18:4512 августа 2019
Город
Учебные центры для волонтеров появятся в каждом федеральном округе России
18:3112 августа 2019
Общество
Хлопок газа произошел в квартире на юго-западе Москвы
18:2212 августа 2019
Происшествия
Владимир Путин объявил благодарность коллективу ВГИК
18:1612 августа 2019
Общество
Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся дожди и грозы
17:5612 августа 2019
Город
«Единая Россия» выходит на финальный этап избирательной кампании в столице
17:5612 августа 2019
Город
Российский тренер Леонид Слуцкий станцевал на концерте Pink
17:3712 августа 2019
Спорт
Центробанк и «Союзмультфильм» согласовали монеты с изображением «Бременских музыкантов»
17:3712 августа 2019
Финансы
Спортивный комплекс с бассейном построят на западе Москвы
17:3712 августа 2019
Город
Секретарь Гатчинской епархии рассказал о жалобах на местного священника
17:2512 августа 2019
Религия
Эксперт рассказала, что важно проверить перед поездкой с детьми за границу
17:2212 августа 2019
Туризм
ЦОДД: В Москве перенастроили еще 34 светофора
17:1712 августа 2019
Транспорт
Врачи сообщили о состоянии избитой девочки из Ингушетии
17:1412 августа 2019
Дети
Фестиваль «Цари и музы: опера при русском дворе» стартует в Москве
17:0512 августа 2019
Культура
Хавьер Бардем призвал страны ЕС помочь мигрантам с судна Open Arms
17:0012 августа 2019
В мире
Суд потребовал уточнить стоимость арестованного имущества экс-министра Абызова
16:5612 августа 2019
Закон
Схема движения транспорта изменится в Таганском районе
16:4512 августа 2019
Транспорт
Прихожане поделились мнением о гатчинском священнике
16:3312 августа 2019
Религия
Московские школьники завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по шахматам
16:2412 августа 2019
Город
Загрузить еще

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

29 июля 16:19
Эфиры Вечерка-ТВ

Когда Москва поедет быстрее

Что ждать от пересмотра системы импортозамещения...

Как меняется интерес к русскому языку ...

Ольга Кузьмина

Мы стали более лучше обижаться

Оксана Крученко

Как победить в битве за колбасу

Никита Миронов

Не кормите летающих крыс

Екатерина Рощина

Дворлларовый миллиардер

Митрополит Калужский и Боровский Климент

О самооправдании

Михаил Виноградов

Руки прочь от отца Фотия

Геннадий Окороков

Священник был неправ, но дело не только в этом...

Георгий Бовт

Какую цену заплатим за предотвращение «цветной революции»...

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER