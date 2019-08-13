Принуждение Грузии к миру. И к разуму

13 августа 2008 года Грузия приняла российские условия прекращения огня в зоне грузино-осетинского конфликта.

«Если Саакашвили попадет в ад, то в котле он вариться не будет. Ему черти предложат хорошую должность — он их родственник». Этот анекдот ходил в Южной Осетии и Абхазии сразу после кровопролитной войны в августе 2008 года, которая закончилась за пять дней полным разгромом грузинской армии.

Люблю грузинский народ: я срочную в советские годы служил в Кутаиси. В каждой нации есть герои, но в общем и целом грузины — это добрые люди, предпочитающие кровавой каше войны вкусные лобио, шашлык и хачапури в широком застолье. И вот из них хотели создать передовой отряд по захвату территорий, где население тяготело к России, а в конечном итоге передовой боевой форпост западного блока против нас.

Стрельба в Цхинвале и Сухуми началась, когда еще был жив Советский Союз. Грузинская ССР выходила из него с лозунгом «Грузия превыше всего». Плакат с надписью — калькой с известного нацистского Deutschland über alles видел своими глазами: он висел на стене гостиницы «Иверия» в центре Тбилиси. Абхазы и кударцы (южные осетины) не захотели жить в таком государстве. Кровопролитные войны на территории бывшей союзной республики прекратились, когда Россия по заключенным международным договорам ввела в зоны двух конфликтов своих миротворцев.

С подачи заокеанских «партнеров» (вернее, патронов) Саакашвили стал готовить страну к войне за «возврат утерянных территорий». Началось все с анекдота. В первую ночь после прибытия на военную базу грузинского спецназа у американских инструкторов из их коттеджа подопечные украли сейф с паспортами, деньгами и личным оружием всех присланных «рэмбо». Так и не нашли тех, кто это сделал на территории охраняемой многочисленными караулами элитной воинской части. Но руководство Пентагона подобный казус не обескуражил. С подачи США (и за счет грузинского народа) полным ходом началось перевооружение грузинской армии. Массово поступали танки и другая бронетехника, артиллерийские орудия больших калибров, вертолеты, стрелковое оружие и боеприпасы. Грузия поставила мировой рекорд: в годы президентства Саакашвили ее военный бюджет вырос в 30 с лишним раз — с 30 до 940 миллионов долларов!

Россия смогла принудить Грузию к миру Фото: Саид Гуциев / РИА Новости

8.08.2008 года грузинские войска пошли брать Южную Осетию. Первыми под удар реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии попали российские миротворцы. Снаряды били и по жилым кварталам Цхинвала. Агрессия со стороны Грузии против неподконтрольных ей земель, массовые жертвы среди мирного населения и миротворцев вынудили Россию начать операцию по принуждению Грузии к миру.

Закончилось все за пять дней. Грузинские солдаты бодро побежали, бросая бронированные «хаммеры», «Грады» и «Буки». Принять предложенные Кремлем условия о прекращении огня Саакашвили мешал гонор. И только делегированный «коллективным Западом» президент Франции Николя Саркози после посещения Москвы уговорил (или пригрозил?) Михаила Николозовича не выпендриваться: преград для русских танков на дороге к Тбилиси не было.

13 августа 2008 года Грузия приняла российские условия прекращения огня в зоне грузино-осетинского конфликта.

Принуждение к миру — это, увы, не принуждение к разуму. Сегодня в Тбилиси вновь вспоминают слова Саакашвили, сказанные им в ноябре 2008-го, когда он до конца прожевал и проглотил злополучный галстук: «Грузинская армия впервые после Второй мировой войны заставила бежать с поля боя русских генералов». Еще один анекдот, только глупый. Но ведь вновь в Грузии кипят антироссийские страсти и звучат призывы вернуть «оккупированные территории».

Грузинская государственность — как прыжки по граблям. Было бы смешно, но ведь снова могут довести добрый народ до кровопролития…

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