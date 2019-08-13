Ученые сообщили об одном из ранних симптомов болезни Альцгеймера
Слишком долгий дневной сон может являться одним из ранних признаков болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли научные сотрудники Калифорнийского университета.
В рамках эксперимента исследователи провели ряд наблюдений за тремя группами добровольцев. Участники были здоровыми, с начальной стадией Альцгеймера или же пациентами с прогрессирующим заболеванием соответственно.
В итоге выяснилось, что те, кто страдает от названного недуга, спят значительно дольше других. Ученые объясняют это следующим образом: организму требуется дополнительный отдых, чтобы восстановиться при нарушении функций участков мозга.
Как сообщают исследователи, при Альцгеймере наблюдаются потери нейронов и синоптических связей. Болезнь поражает области мозга, которые отвечают за дневное бодрствование.
Как передает Science Translational Medicine сообщение от ученых из Калифорнии, гипотеза о связи дневного сна и Альцгеймера не распространяется на маленьких детей и на тех, кто имеет проблемы с отдыхом в ночное время.
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