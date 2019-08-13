Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели
Вопрос установления четырехдневной рабочей недели необходимо обсуждать вместе с работодателями и профсоюзами. Такое мнение высказали в Министерстве труда и социальной защиты России (Минтруд).
Ведомство напомнило, что по Трудовому кодексу РФ максимальная продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов.
— При этом нижней границы не существует. Таким образом, в рамках социального партнерства (коллективного договора) в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней, — приводит заявление Минтруда РИА Новости.
Напомним, с предложением сократить рабочую неделю до четырех дней выступила Федерация независимых профсоюзов России. По мнению инициаторов, переход должен быть осуществлен с сохранением прежней заработной платы. Депутат Госдумы Андрей Исаев предложил ежегодное сокращение рабочего времени для более комфортного перехода на новый режим.
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