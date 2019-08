Рэпера Дрейка раскритиковали за «самовлюбленное» тату с The Beatles

Канадский рэпер Дрейк стал объектом критических комментариев после того, как на фан-странице в социальных сетях появилась фотография с его новой татуировкой.

Теперь на руке исполнителя красуется изображение всех участников легендарной рок-группы The Beatles, в точности повторяющее обложку альбома Abbey Road.

Только в интерпретации Дрейка сам рэпер стоит впереди ливерпульской четверки и машет британцам рукой. Так рэпер отметил тот факт, что в 2019 году он побил рекорд The Beatles по количеству хитов, попавших в топ-100 чарта Billboard.

Поклонники негативно отнеслись к этому жесту Дрейка. Многие назвали его «самовлюбленным и вульгарным».

Drake has a tattoo of himself in front of the Beatles on his arm. “I got more slaps than the Beatles...” pic.twitter.com/krzzFSF2Mj