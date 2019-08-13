Рэпера Дрейка раскритиковали за «самовлюбленное» тату с The Beatles

Канадский рэпер Дрейк стал объектом критических комментариев после того, как на фан-странице в социальных сетях появилась фотография с его новой татуировкой.

Теперь на руке исполнителя красуется изображение всех участников легендарной рок-группы The Beatles, в точности повторяющее обложку альбома Abbey Road.

Только в интерпретации Дрейка сам рэпер стоит впереди ливерпульской четверки и машет британцам рукой. Так рэпер отметил тот факт, что в 2019 году он побил рекорд The Beatles по количеству хитов, попавших в топ-100 чарта Billboard.

Поклонники негативно отнеслись к этому жесту Дрейка. Многие назвали его «самовлюбленным и вульгарным».

Drake has a tattoo of himself in front of the Beatles on his arm. “I got more slaps than the Beatles...” pic.twitter.com/krzzFSF2Mj — Word On Road (@WordOnRd) 9 августа 2019 г.

«Самовлюбленное тату. Если о Дрейке будут говорить через 50 лет, я с удовольствием возьму свои слова обратно», — пишет в комментариях один из подписчиков фан-страницы рэпера в Twitter.

«The Beatles выполнили свою миссию за семь лет, а у Дрейка это заняло почти в три раза больше времени», — отмечает другой пользователь соцсети.

Также некоторые подчеркнули, что рука рэпера похожа на «ноутбук школьника, заклеенный фанатскими стикерами».

Добавим, что рекорд The Beatles оставался за музыкантами с 1964 года.

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