Владимир Путин наградил Юрия Семина орденом Александра Невского
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом Александра Невского главного тренера столичного клуба «Локомотив» Юрия Семина.
Соответствующий документ 13 августа опубликовали на официальном портале правовой информации.
— За большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Семина Юрия Павловича, — говорится в указе.
Напомним, что Семин вновь возглавил столичный «Локомотив» в 2016 году. Ранее он уже несколько раз становился главным тренером «железнодорожников». Именно под руководством Семина московская команда трижды выигрывала чемпионат России и шесть раз брала Кубок страны.
Известно, что тренер работал не только с российскими клубами. В 1992 году он возглавлял олимпийскую сборную Новой Зеландии. Кроме того, дважды Семин становился тренером киевского «Динамо».
Впервые в «Локомотив» он пришел в 1996 году. Далее Юрий Семин в России возглавлял как «железнодорожников», так и столичное «Динамо», саранскую «Мордовию», махачкалинский клуб «Анжи».
Однако главные достижения тренера пришлись именно на период его работы с «красно-зеленым» коллективом из Москвы.
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