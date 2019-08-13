Карта москвича помогает сэкономить семейный бюджет

К дисконтной программе для держателей карты москвича присоединились уже около 7,5 тысячи организаций. Это позволяет горожанам со скидкой покупать лекарства, продукты и другие товары.

— По нашим данным, большинство москвичей пользуются программой предоставления скидок по карте. Эта программа по популярности опережает даже транспортное приложение, которым пользуются 90 процентов владельцев карт, — уточнил Эдуард Лысенко.

Скидки по карте можно получить в 1300 аптеках города, 1000 продовольственных магазинах и 200 магазинах детских товаров. Кроме того, карта москвича позволяет экономить на покупке одежды, на походах в кафе, фитнес-клубы, кинотеатры и медицинские учреждения, в том числе ветеринарные клиники.

А с этого года льготы распространяются еще и на покупку цветов, бытовой техники, а также на оплату услуг некоторых сотовых операторов. В среднем размер скидки составляет порядка 3–5 процентов, но иногда может достигать и 30 процентов.

Сэкономить также можно при оплате услуг образования, ЖКХ и штрафов ГИБДД. Оплатить услугу без комиссии можно на официальном сайте мэра Москвы. Для этого достаточно пройти регистрацию и ввести реквизиты квитанции.

Карта москвича выдается льготным категориям жителей столицы.

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