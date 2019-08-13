Дома по реновации в Москве признаны лучшими

Победителями в номинации «Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов категории «стандартное жилье» стали дом № 45 на улице Дмитрия Ульянова и дом № 22 по Севастопольскому проспекту.

— Все, что было заявлено в рамках программы реновации, в том числе улучшенная отделка, улучшенное благоустройство, выполнено в полном объеме, — сказал замруководителя Департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

В этой номинации за победу боролись девять проектов. Конкурсная комиссия принимала во внимание качество объемно-планировочных решений, уровень благоустройства прилегающих территорий, применение передовых технологий, материалов и решений при строительстве дома.

Визуально дома выгодно отличаются от окружающей застройки. Их фасады в народе уже окрестили тетрисными за необычную, но в то же время строгую геометрию и контрастную цветовую гамму: серо-оранжевую и серо-желтую.

В квартирах для участников программы реновации — отделка комфорткласса. Также стоит упомянуть большие балконы с панорамным остеклением и тонированной нижней секцией. Еще дома оснащены всеми необходимыми системами безопасности.

— Счетчики учета воды и электроэнергии вынесены в коридор, — рассказал представитель компании-подрядчика Максим Белан. — Установлены системы АСУЭ (автоматизированная система учета электроэнергии). Эксплуатирующая организация может посмотреть показания удаленно, их не нужно никуда передавать.

Кстати, в домах стоят лифты, произведенные на Карачаровском механическом заводе. Интересно, что лифты, произведенные на этом предприятии, стоят также в Кремлевском дворце и храме Христа Спасителя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Левкин, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы:

— Дома стали стартовыми площадками программы реновации жилищного фонда в Москве. В них в конце марта текущего года начали переселение жители соседних пятиэтажных домов: улица Дмитрия Ульянова, 47, корпус 2, и улица Дмитрия Ульянова, 49, корпус 2. Переезжающие сохраняют привычный уклад и окружение, а также привязку к объектам социальной инфраструктуры.

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