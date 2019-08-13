Московское метро напомнило о закрытии участка красной линии
Представители столичного метрополитена напомнили о том, что с 18 августа будет закрыт участок Сокольнической линии.
Временные ограничения вводятся для пассажиров в связи со строительством Большой кольцевой линии.
— С 18 по 24 августа включительно будет закрыт участок Сокольнической линии между станциями «Университет» и «Коммунарка», — говорится на странице пресс-службы метро.
Для строительства Большой кольцевой линии #мосметро с 18 по 24 августа включительно будет закрыт участок Сокольнической линии между станциями «Университет» и «Коммунарка». До закрытых станций можно будет добраться на бесплатных автобусах КМ. Подробнее: https://t.co/C7tgzqS470 pic.twitter.com/R6vxnD21Zw— Московское метро (@MetroOperativno) August 13, 2019
Перекроют доступ на станции: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
На время закрытия участка данной ветки запустят компенсационные маршруты — КМ1 и КМ2. Для перевозки пассажиров задействуют более 180 низкопольных автобусов.
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