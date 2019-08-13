Автографы и фрагмент романа Бонапарта покажут на выставке
В честь 250-летия французского императора, которое отмечается 15 августа, жители столицы смогут увидеть уникальные реликвии.
— Исторический музей, частью которого является Музей Отечественной войны 1812 года, обладает наиболее полной и интересной коллекцией экспонатов, связанных с Наполеоном. Среди них награды, личное оружие, одежда, бытовые предметы, походная кровать императора и многое другое, — сообщили в пресс-службе Исторического музея.
В числе прочего — автографы французского императора. Это грамота военному комиссару Жану Бреа, подписанная Наполеоном «Императором Французов, Королем Италии, Протектором Рейнской Конфедерации…», конспект по книге «Рассуждения о военном искусстве», приказ командующего Парижским гарнизоном.
Есть и отрывок романа «Клиссон и Эжени». Эту романтическую историю Бонапарт придумал в 26-летнем возрасте. В ней описываются жизнь и любовь молодого солдата, павшего смертью храбрых. Рукопись Наполеон носил с собой всю жизнь, взяв в изгнание на остров Святой Елены.
Сразу после его смерти страницы этого сочинения разобрали на сувениры. Снова собрать их вместе удалось лишь в 2007 году. Титульный лист произведения был выкуплен на аукционе за 17 тысяч фунтов стерлингов.
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