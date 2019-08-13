Натуралист обнаружил редкие виды растений и животных
Представители флоры и фауны, попавшие в объектив Захаринского, — это осока прямоколосая, подлесник европейский, щитовник распростертый и уж обыкновенный.
— Краснокнижные животные и растения встретились мне при обходе Бекетова ручья в Ульяновском лесопарке, — поделился фотограф с «ВМ». — Все они относятcя ко второй, третьей и пятой категории редкости.
Напомним, что недавно в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы рассказали о том, что восемь видов редких бабочек пополнили число обитателей столичных парков и особо охраняемых природных территорий. Больше всего необычных насекомых было замечено в лесопарках «Измайлово» и «Кузьминки» . Кстати, всего в Москве замечено 94 вида редких бабочек. Их категорически запрещено ловить или уничтожать.
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