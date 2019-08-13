Заказчиков и предпринимателей на специальных занятиях учат избегать нарушений при закупках

Школа заказчиков и поставщиков впервые распахнула свои двери еще в прошлом году и собрала около 400 участников. Этим летом обучение в ней также пользуется повышенным спросом.

Регистрация на ее занятия была закрыта еще неделю назад, а количество участников перевалило за 800 человек.

Хотя бы то, что более сотни представителей столичных учреждений прошли обучение только в первую смену, говорит о многом. Участников второй смены также ждет насыщенная программа: лекции, семинары, обсуждения и деловые игры, которые проведут для слушателей школы ведущие эксперты и практики столичного рынка закупок.

Как рассказали в пресс-службе Департамента по конкурентной политике, Летняя школа ставит перед собой конкретную цель — помочь участникам рынка закупок разобраться в многочисленных нововведениях, которые регулярно появляются в этой динамичной сфере.

— Один из самых стремительно развивающихся законов в нашем законодательстве — Закон № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или, проще говоря, «закон о госзакупках», — рассказала контрактный управляющий Московского продюсерского центра Департамента культуры города Москвы Екатерина Янкина. — Жизненно необходимо быть в курсе актуальных изменений, чтобы не пропустить что-то важное. А важно в нашей области абсолютно все. Два дня интенсивных занятий должны дать ответы на все накопившиеся вопросы участников московских электронных торгов. Один из самых актуальных — работа на портале поставщиков Единой автоматизированной информационной системы торгов (ЕАИСТ).

О сложностях работы в системе упоминал почти каждый из обучающихся.

— Очень важно, что здесь можно пообщаться с разработчиками и представителями ЕАИСТ. Вопросов по работе в системе много, и прекрасно, что их можно задать напрямую, — поделилась начальник договорного отдела «Дирекции капитального ремонта» Анжелика Карпикова.

Типичным ошибкам при проведении закупочных процедур и в судебной практике в этой сфере была посвящена целая дискуссионная панель.

— Ошибки в расчете начальной максимальной цены контракта — основная и типичная проблема заказчиков. По данным Счетной палаты РФ, с этим связано 74 процента всех нарушений, — сообщила эксперт по закупкам федеральной электронной площадки Светлана Аппба.

По словам специалиста, среди наиболее распространенных нарушений — игнорирование мер ответственности, существенное изменение условий исполнения контракта, а также ошибки в применении каталога товаров, работ и услуг.

Занятия в Летней школе — это прежде всего практика. А прикладной характер всех активностей ощущается с первых минут нахождения в центре информационных технологий «Умный город» на территории ВДНХ, где и расположилась штаб-квартира школы. Корреспонденту «ВМ» почти сразу после регистрации предложили поучаствовать в составлении интерактивного рейтинга топ-10 рисков заказчика. Напротив разных «проблемных зон» в работе заказчика предлагалось поставить галочку.

Отложив участие в деловой игре до выяснения всех обстоятельств, вернулся к ней спустя час. «Стенд гнева» за время отсутствия запестрел разноцветными галочками. Первый шаг сделан — проблемы обозначены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Дегтев, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике:

— Впервые Летняя школа заказчиков и поставщиков была запущена в прошлом году. Уже тогда этот формат вызвал большой отклик и собрал более 400 участников рынка закупок. Сегодня, несмотря на общедоступность информации, все еще остается потребность в «живых» встречах с экспертами. На них можно разобрать все непонятные вопросы, получить качественную и оперативную обратную связь, детально разобраться в контрактной системе и, главное, стать эффективным заказчиком и результативным поставщиком.

СПРАВКА

Летняя школа заказчиков и поставщиков — проект Департамента города Москвы по конкурентной политике. Предназначен как для заказчиков столичных учреждений, так и для предпринимателей-поставщиков — участников закупочных процедур. Заказчики проходят обучение в две смены, поставщики — в три. Продолжительность каждой смены — два дня. Преподавательский состав — 20 ведущих экспертов отрасли, практики и представители электронных площадок.

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