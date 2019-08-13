Юные патриоты бегали, стреляли и метали гранаты
Состязания молодых бойцов в возрасте от 13 до 17 лет прошли на полигоне «Алабино» в рамках конкурса «Танковый биатлон». Для того чтобы завоевать почет и уважение товарищей, юнармейцам пришлось показать свои навыки бега, стрельбы из пневматического оружия и прицельного метания гранат, где помимо точности учитывалась еще и дальность броска.
— Участники соревновались также в скорости разборки и сборки автомата Калашникова, надевания общевойскового защитного комплекта и переноске условно раненного товарища, — рассказал корреспонденту «ВМ» председатель регионального отделения ДОСААФ Москвы Вячеслав Ниниченко.
Испытания растянулись на два дня. Сначала мастерство продемонстрировали ребята 13–15 лет, и только потом на полосу препятствий вышли их старшие коллеги.
По итогам военизированной эстафеты победителям и призерам торжественно вручили кубки и медали ДОСААФ России.
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