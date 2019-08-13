СМИ сообщили, что Дельфин потерял сознание во время работы в студии
Музыкант, поэт и композитор Андрей Лысиков, более известный под псевдонимом Дельфин, потерял сознание во время работы в звукозаписывающей студии. Информация об этом появилась в СМИ 13 августа.
Коллеги музыканта вызвали ему скорую помощь, когда тот почувствовал себя плохо. В настоящее время медики уже осмотрели Дельфина.
Как передает РЕН ТВ, врачи не стали госпитализировать артиста.
Позднее на официальной странице Дельфина в Instagram появилось сообщение с разъяснением сложившейся ситуации. Уточняется, что в настоящее время с Андреем Лысиковым все в порядке.
Напомним, что в 1990-х годах Дельфин был известен в качестве участника рэп-коллектива «Мальчишник». Однако настоящую популярность и творческую реализацию ему принес сольный проект.
Читайте также: Беременная невеста Тимати прокатилась на гидроскутере и напугала фанатов