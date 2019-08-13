Дарницкий хлеб оказался ароматным и вкусным, но чересчур соленым

У Дарницкого свой, узнаваемый и характерный вкус. И у всех образцов, как выяснилось, он именно такой, каким должен быть. Все в порядке и с другими органолептическими показателями, например ароматом. Эксперты признали, что посторонние включения в тесте, хруст от минеральной примеси, признаки болезней и плесени отсутствуют. Мякиш пропеченный, не липкий, не влажный на ощупь и эластичный. Но...

— Есть и еще одно свойство Дарницкого, которое обязательно надо учитывать. В этом хлебе, как и в любом другом черном, довольно много соли, — рассказывает специалист экспертного центра Росконтроля Елена Менячихина. — Больше всего ее оказалось в образцах торговых марок «То, что надо!» и «Волжский пекарь». При этом, надо понимать, содержание соли не регламентируется стандартом и продиктовано сложившимися у отечественных потребителей вкусовыми предпочтениями.

Как пояснила эксперт, рекомендуемое Всемирной организацией здравоохранения потребление соли для взрослого человека не превышает пяти граммов в сутки. Расчетное количество соли, приходящееся на одну упаковку Дарницкого хлеба, в некоторых образцах превышает рекомендованный уровень потребления.

— Конечно, вряд ли кому-то придет в голову съесть целую упаковку, но и помнить о том, что содержание соли в промышленно изготовленном хлебе сравнительно велико, необходимо, — пояснила Елена Менячихина.

Как выяснилось, все образцы безопасны. Пестициды в них не нашли. Содержание токсичных элементов невысокое. По результатам экспертизы все образцы могут быть рекомендованы к покупке.

Они вкусные, безопасные, соответствуют заявленным ГОСТам. А лидером рейтинга стал образец бренда «То, что надо!».

Диетолог Елена Соломатина внесла важное уточнение.

— Дарницкий хлеб, по правилам, делается из ржаной и пшеничной муки. Причем ржаной в полтора раза больше, 60 процентов против 40, — рассказала эксперт. — Но ржаная мука встречается реже. Поэтому многие виды ржано-пшеничного хлеба, такие как Дарницкий, делаются по принципу «немножко ржаной муки, для цвета, а все остальное — пшеничная».

При покупке Дарницкого хлеба диетолог советует обращать внимание на этикетку — выпечен хлеб по ГОСТу или нет.

К тому же на первом месте в составе должна стоять именно ржаная мука, а не пшеничная. Ржаная, кстати, значительно полезнее. Она содержит много витаминов группы В, клетчатки, белков и других важных для организма веществ. Главное — купить настоящий Дарницкий хлеб.

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