Венгерское блюдо со сладким перцем

Лечо — очень популярное блюдо, пришедшее к нам из венгерской кухни. Этот продукт готовят из болгарского перца в томатной заливке, иногда добавляя различные овощи. Чаще всего — морковь и репчатый лук.

Обязательный ингредиент лечо — свежий томатный сок. Он благодаря своей высокой кислотности служит хорошим натуральным консервантом.

Итак, покупая лечо, выбирайте продукт в стеклянной таре: так вы сможете внимательно изучить содержимое продукта. Качественное и вкусное лечо имеет жидкую и однородную, без каких-либо комков, консистенцию.

Его цвет должен быть темно-красным, если же красный цвет имеет яркий оттенок, значит, при производстве применялись красители.

Насыщенный коричневый цвет лечо указывает, что в процессе его приготовления пасту просто переварили. Если вы увидели в продукте белые пятна — это банальная плесень.

Какие-либо пятна и отделение кожуры от перца говорят о том, что в качестве сырья использовали уже испорченные овощи Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Учтите: при приготовлении качественного лечо не должны применяться какие-либо консерванты и красители. Если правильно стерилизовать тару, а качественное сырье термически обработать, то соль и натуральный консервант — уксус способны сохранить продукт безо всяких искусственных добавок.

Состав правильного лечо, размещенный на этикетке, несложный и должен состоять из овощей, соли и специй. Причем болгарского перца, согласно ГОСТу, там должно быть не менее 60 процентов. Хотя полностью доверять размещенному на упаковке знаку ГОСТ не стоит. Нередко ГОСТ бывает лишь приманкой.

Еще одно правило: сам перец должен быть нарезан крупными и ровными кусочками однородного и чистого цвета. Какие-либо пятна и отделение кожуры от перца говорят о том, что в качестве сырья использовали уже испорченные овощи.

Хранить лечо можно при комнатной температуре. Причем долго — до двух лет. А вот открытую банку — только в холодильнике и не более 30 суток.

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