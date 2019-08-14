Завершена проходка закрытой части подземного пешеходного перехода к станции «Фонвизинская»
Завершена проходка закрытой части подземного пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская». Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
— Мы завершили проходку закрытой части подземного пешеходного перехода к станции метро «Фонвизинская». Проходка осуществлялась в сложных условиях, под железнодорожными путями ОЖД, при этом движение поездов не останавливалось, — приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Андрея Бочкарева.
В департаменте уточнили, что тоннель имеет протяженность более 50 метров. Специалисты начали продавливание труб по периметру пешеходного тоннеля в начале марта. Таким образом, проходка была выполнена менее чем за пять месяцев.
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