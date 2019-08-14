Звезда «Просто Марии» показала поклонникам разбитую коленку
Актриса Виктория Руффо, сыгравшая главную роль в мексиканском сериале «Просто Мария», показала своим подписчикам в соцсети новое фото, на котором она запечатлена с разбитой коленкой. Тем не менее поклонников больше заинтересовала не ссадина на ноге знаменитости, а ее прекрасный внешний вид.
— Упала! Покалечилась! Больно! — подписала свою публикацию в Instagram 57-летняя Руффо.
Пользователи соцсети посочувствовали знаменитости, но большая часть из них одарила звезду комплиментами: «Очень красивая», «Будь осторожнее в следующий раз, королева», «Прекрасная и очень сильная женщина».
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Y que me caigo! Y que me raspo! Y que me duele!!
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В 1989 году Руффо снялась в «Просто Марии». Эта картина сделала актрису знаменитой и любимой во всем мире. Не стали исключением и россияне, заставшие советские времена. Они также восхищаются звездой и активно комментируют ее публикации в социальных сетях.
Ранее кинокритик Сергей Кудрявцев объяснил «ВМ», почему такие сериалы, как «Богатые тоже плачут», «Просто Мария» и «Санта-Барбара» были популярны 35 лет назад.
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