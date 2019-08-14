Депутат Чернышов одобрил идею введения киберспортивных факультативов в школах
Заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Борис Чернышов в комментарии Nation News заявил, что считает факультативы по киберспорту хорошей идеей.
— Я думаю, это будет интересно многим. Я вообще одним из первых говорил, что в России нужно создать факультеты по киберспорту, — подчеркнул он.
Борис Чернышов отметил, что многим школьникам интересна эта сфера, они с удовольствием будут посещать подобные занятия. Депутат подчеркнул, что школа — это живой организм, который должен отвечать современным критериям и запросам общества.
Институт развития интернета 14 августа предложил Министерству просвещения России ввести в ряде школ каждого региона страны в качестве эксперимента факультативные уроки по киберспорту. Документ был направлен министру просвещения Ольге Васильевой.
Для каждой возрастной группы школьников будут подобраны специальные игры. Их выберут при помощи школьных психологов и учителей. Планируется, что между школами будут устраивать соревнования по киберспорту, передает издание «Невские Новости».
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