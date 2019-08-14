Лоза вспомнил анекдот про Ленина после сообщения о сокращении рабочей недели

Российский певец Юрий Лоза иронично отреагировал на новость о возможном сокращении трудовой недели до четырех дней.

Певец заявил, что сама инициатива находится несколько «за гранью его понимания». По его мнению, в идее кроется множество противоречий. В частности, Лоза убежден, что появившийся выходной граждане непременно посвятят поиску дополнительного заработка. Если же они его не найдут, то «будут квасить с горя», поскольку, как утверждает музыкант, в стране нет программ по организации дополнительного досуга.

В конце своего поста, опубликованного в Facebook, Лоза решил поделиться с подписчиками старым анекдотом.

Сюжет вымышленной ироничной истории следующий: советский революционер Владимир Ленин, взобравшись на броневик, обращается к пролетариям и обещает в перспективе сократить трудовую неделю. Сначала вместо шести дней (как было принято в эпоху Царской России) граждане будут работать пять, после четыре, еще через десять лет — три, а «со временем» всего два дня в неделю. Каждое последующее заявление политика народ принимает с нарастающим восторгом и встречает овациями.

Далее, пишет Лоза, Ленин поворачивается к соратнику, революционеру Феликсу Дзержинскому, и тихо говорит: «Ну что я вам говорил, Феликс Эдмундович, эти разгильдяи не хотят работать!».

Сам артист также отметил, что не уверен, приходится ли шутка к месту.

Напомним, депутаты Госдумы выразили готовность уже в сентябре 2019 года начать обсуждение разработки законопроекта о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Предполагается, что это позволит сократить уровень безработицы в стране, при этом зарплаты останутся на прежнем уровне.

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