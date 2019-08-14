Нити связей крепки, оборвать их непросто

Критики страны часто проживают за рубежом: когда-то они уехали, но связи не потеряли.

Это естественная особенность людей, которые прожили серьезную часть своей жизни в другой стране. У них остались культурные, ментальные, эмоциональные связи. По отношению к России этот метод работает точно также, как и с любой другой страной.

Репатрианты из США, Франции, Великобритании точно также интересуются социальной, политической и культурной жизнью своей родины. Даже светскими новостями. Что касается России и других экс-советских стран, то у людей вдобавок ко всему еще и остались там родственники.

Есть и другая психологическая проблема: часть людей уехала в немолодом возрасте, что не дало или затруднило им возможность адаптации в Израиле. Я говорю о культурной и языковой точках зрения той страны, где они живут теперь. Поэтому им легче и удобнее обсуждать и сопереживать политической и социальной ситуации в тех странах, откуда они уехали, чем той, где проживают сейчас. Это помогает им в собственных глазах поддерживать тот социокультурный уровень, к которому они привыкли. Такая ситуации характерна для Соединенных Штатов и в определенной степени для Израиля.

Эмигранты любят рассуждать о родине Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Описанный интерес характерен для первого поколения мигрантов. Для второго поколения эта особенность не слишком сильна, но и тут все по-разному — зависит от «крючков», которыми они прикреплены к социокультурному полю страны исхода, но в целом люди продолжают интересоваться. Очень четко видно: больше всех волнуется первое поколение, затем связи ослабевают и к третьему–четвертому поколениям пропадают полностью.

Есть и другой интересный феномен: уехавшие люди ментально остаются в той точке времени, когда они покинули страну исхода. То есть они видят «картинку» в ней так, как было в 60–90-е годы, если мы говорим о России. Они воспринимают Россию теми понятиями, что были в годы их отъезда, мыслят теми же категориями, часто устаревшими — ведь ничто не стоит на месте.

Не стоит забывать, что информация в современном мире проходит по всему земному шару достаточно быстро, и у людей есть возможность читать газеты, смотреть ТВ, слушать новости по радио из первых рук — непосредственно из России. И они этими возможностями охотно пользуются. Пожалуй, можно сказать, что по менталитету те же социальные или политические новости страны исхода ближе им, чем события той страны, в которой они живут. Тем более у них там остались близкие, личные и деловые связи.

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