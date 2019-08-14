Остров, где сбываются мечты. Здесь появятся более 40 новейших аттракционов

В Москве заканчивается строительство первого в России и крупнейшего в Европе крытого парка развлечений «Остров Мечты».

Как считают эксперты, он станет одной из главных точек притяжения горожан и туристов — наряду с Красной площадью, «Коломенским» и «Царицыном». Наш ответ «Диснейленду» — парк развлечений — откроется на территории Нагатинской поймы уже в нынешнем году. Его площадь — около 100 га (примерно 140 футбольных полей). На территории «Острова» появятся природная зона с озерами, отель, детская яхтенная школа, рестораны и магазины. Будут здесь и торговые площади.

— Первая очередь парка откроется в этом году, полностью комплекс планируется запустить в 2020 году, — заявил заммэра Марат Хуснуллин.

В самом центре парка под гигантским стеклянным куполом откроется всесезонный тематический крытый парк. Он объединит на своей территории более 40 развлечений, включая 27 медиа и механических аттракционов, многие из которых не имеют аналогов в мире. Площадь крытой части составляет 300 тысяч кв. метров — это сопоставимо с размером 42 футбольных полей.

Парк аттракционов поделен на тематические зоны. Например, в зоне «Затерянный мир динозавров» установят гигантские качели «Храм огня». Они расположатся в центре святилища, стилизованного под руины древнего города южноамериканских индейцев. Качели поднимут посетителей на высоту до 20 метров. Одновременно они смогут вместить 40 человек и станут самыми большими в Москве. Для любителей виртуальной реальности появится аттракцион «Полет в мир динозавров».

Парк и станцию метро соединит новая канатная дорога

Сегодня в мире есть две крупные сети тематических парков развлечений — Диснейленд, рассчитанный на семейный отдых, и Юниверсал — для взрослых, — рассказывает исполнительный директор ивентагентства Игорь Заварзин. — Но эти парки — на открытой местности. Потому что в широтах, где они работают, существенно теплее. Наш же парк будет крытым. Сегодня что-то похожее по масштабам есть, пожалуй, только в Дубае. Но там посетители прячутся от жары, а у нас будут прятаться от дождя, снега и холода. Ведь климат в Москве полон сюрпризов.

Отдельная история — оплата. В некоторых парках развлечений достаточно купить входной билет и пользоваться всеми аттракционами сколько угодно раз. Обычно билет на день в такой парк стоит около ста евро.

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Для России, конечно, эта сумма (более семи тысяч рублей) очень велика. Поэтому, например, вход в аналогичную зону развлечений в Сочи («Сочи-парк») стоит 2000 рублей для взрослых и 1800 — для детей.

Еще один способ оплаты в парках развлечений — за каждый конкретный аттракцион. В России самый яркий пример — крупнейший в Санкт-Петербурге парк развлечений «Диво Остров». Здесь покататься на большинстве аттракционов стоит от 150 до 250 рублей. Самые дорогие стоят от 400 до 550 рублей. При этом можно купить браслет-универсал (2000 рублей — взрослый и 1500 — детский), но кататься на всех аттракционах, а также после 20 часов с ним нельзя.

— Какой способ оплаты выберет «Остров Мечты», еще неизвестно, — пояснил Игорь Заварзин. — У каждого свои преимущества и недостатки. После строительства станции метро «Нагатинский Затон» оттуда к парку развлечений протянут канатную дорогу. Согласно проекту, «канатка» сначала пойдет на Бобровый остров, а потом уже на станцию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Родионов, вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов:

— Это будут не просто качели-карусели, а целая серия развлечений, посвященных какой-то теме или каким-то героям. Так, например, в зоне «Отель «Трансильвания» можно будет познакомиться с Дракулой, Франкенштейном, Мумией и Человеком-невидимкой. Конечно, было бы здорово, чтобы наши дети знакомились с Чебурашкой, Крокодилом Геной, Волком из «Ну, погоди!» или Котом Матроскиным, но большинство современных детей, к сожалению, просто смотрят другие мультфильмы.

СПРАВКА

Внутри парка будет воссоздана атмосфера города — с улицами, площадями и зданиями. Это будут копии памятников мировой архитектуры. Посетители смогут увидеть римский Колизей, памятники архитектуры Москвы, Лондона, Беверли-Хиллз.