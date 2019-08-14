Украшение навсегда. Татуировки стали средством самовыражения

Татуировки давно и прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня рисунки на теле — это украшение, однако еще несколько десятков лет назад такие изображения относили человека к определенному классу. «Вечерка» выясняла, как эволюционировали татуировки.

Среди наиболее популярных стилей татуировок московские мастера выделяют: готическую графику, цветной реализм, контурные полосы, точечную работу, заполнение пустот черным цветом, живопись в виде незаконченных набросков и авторский шрифт. Как рассказал «Вечерке» мастер по татуировкам Владимир Иванчиков, сейчас у людей кардинально изменилось отношение к рисункам на теле.

— Тату — своего рода проявление себя, своих мыслей, память о знаковых событиях, — отметил мастер.

Если же говорить об истории татуировки как явления, то изначально такие изображения носили сакральный смысл.

— Исторически татуировка — это способ коммуникации с духовным миром в религиозных языческих практиках, — рассказала культуролог, преподаватель Московского государственного института культуры Наталья Мостицкая.

В нашей стране отношение к татуировкам неоднозначное, а все из-за того, что в XX веке нательными рисунками себя украшал криминальный контингент. Изображение рассказывает о человеке многое: криминальный стаж, место в иерархической лестнице. Только в криминальной среде встречаются тату, которые сделаны против воли. Такому насилию подвергались те, у кого был самый низкий социальный статус в тюремной иерархии.

Иероглиф вне моды

Искусство татуировок — целая индустрия, где есть свои стили, техники и мода. Художник Алексей Перминов рассказал «Вечерке» о том, какие рисунки сейчас наиболее актуальны, а что набивать не стоит ни при каких обстоятельствах.

— Нередко посредством нательного рисунка стремятся запечатлеть наиболее важные события из жизни, — рассказал Алексей Перминов. — Татуировки набивают в память о близких, нередко люди таким образом демонстрируют свои музыкальные предпочтения. Это может быть, например, обложка альбома любимой музыкальной группы.

Самые популярные татуировки сейчас — сделанные в 3D-стиле. Чтобы получить реалистичный рисунок, мастеру необходимо правильно расставлять тени и полутона.

А вот иероглифы категорически нельзя делать.

— Мало кто может точно сказать, что означает тот или иной символ, — пояснил Алексей Перминов.

Не нужно делать рисунки на лице — они могут стать проблемой, если человек намерен сделать карьеру.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Кумченко, клинический психолог:

— Набивание татуировок может быть связано с тем, что человек хочет скрыть свое тело из-за каких-то стеснений. Это может быть своего рода бегство от реальных взаимоотношений с собственным телом.