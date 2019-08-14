Военным музыкантам по силам любые жанры

— Каждый фестиваль чем-то отличается от предыдущего. Какая фишка будет в этом году?

— Двух одинаковых фестивалей не бывает. Мы всегда даем возможность во всей красе показать себя всем участникам, приехавшим в Москву. Нет никаких ограничений в выборе репертуара. Отсюда такое обилие разной музыки: и классической, и современной. Если говорить о главной фишке, не хотелось бы раскрывать всех деталей, но основной посыл грядущего фестиваля — представить зрителям очередное доказательство того, что военным музыкантам по силам любая музыка, любые стили, любые направления, а не только марши и вальсы.

— Расскажите про проект «Спасская башня детям».

— Я много раз повторял: к моему великому сожалению — тут я говорю не только как руководитель музыкального фестиваля, но еще и как дедушка, — мы чаще всего видим затылки своих детей, которые уткнулись носом в смартфоны, планшеты, в компьютеры, и, честно говоря, меня это пугает. Очень хочется, чтобы подрастающее поколение было развито разносторонне. Не важно, связано ли это с музыкальным, художественным или техническим творчеством, — чтобы наши дети имели возможность оценить свои силы и возможности, поняли, что такое — творческий полет. С этой точки зрения, я и считаю, что проект дирекции фестиваля «Спасская башня детям» очень важен, ведь мы даем детям возможность показать свои достижения в музыкальном творчестве, и не где-нибудь, а на главной площади страны.

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— Расскажите об идейной составляющей фестиваля «Спасская башня».

— Вспомню Валерия Михайловича Халилова — первого музыкального руководителя фестиваля, он любил повторять: «Когда звучит музыка, пушки молчат». Эту фразу, думаю, можно было бы применить в качестве слогана для «Спасской башни».

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