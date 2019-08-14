Актриса Порошина поделилась секретом, благодаря которому похудела после родов
Российская актриса Мария Порошина рассказала, как ей удалось сбросить лишний вес после недавних родов.
Как известно, семь месяцев назад Порошина стала мамой в пятый раз. Очень скоро после рождения своего первого сына 45-летняя актриса вернулась на работу в театр. В беседе с изданием «СтарХит» знаменитость призналась, что многие удивляются ее прекрасной фигуре и хотят узнать секрет стройности «звездной» матери.
Актриса объяснила, что во многом ее физическая форма связана с хорошей генетикой. Тем не менее, чтобы вернуть стройность после родов в краткие сроки, она придерживалась диеты, рассчитанной на 90 дней, которую придумала сама.
Порошина рассказала, что постоянно чередовала продукты. В первый день актриса питалась только белковыми, во второй — содержащими крахмал, в третий — тем, что богато углеводами, а в четвертый ела одни фрукты. И так все три месяца.
Помимо этого актриса посоветовала худеющим девушкам по возможности отказываться от красного мяса, а также избегать жирного и жареного.
Ранее Порошина поделилась фотографиями своего новорожденного сына Андрея, которого родила 11 января 2019 года. Помимо него у актрисы еще четверо дочерей: Полина, Серафима, Аграфена и Глафира.
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