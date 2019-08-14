Телеведущая Елена Летучая рассказала о своем отношении к диетам
Популярная российская телеведущая Елена Летучая сообщила, что выступает против «насилования» организма диетами. Она посвятила этой теме отдельный пост на своей официальной странице в одной из социальных сетей.
Летучая пишет, что часто получает сообщения с вопросом, как лучше ухаживать за телом и следить за здоровьем. По мнению телезвезды, этот вопрос требует индивидуального подхода. Ведь каждый организм реагирует по-разному.
— Для меня красота внешняя — это в первую очередь здоровье. Надо правильно питаться, не наедаться на ночь, заниматься спортом и спать положенное количество часов, — пишет ведущая в Instagram.
Елена Летучая уточняет, что не принимает витамины в пилюлях, а предпочитает инъекции.
Относительно диет телезвезда говорит следующее: «отношения» человека с собственным организмом должны быть «полюбовными и без насилия». Поэтому ведущая и выступает против обязательных ограничений в еде.
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