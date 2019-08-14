Пусть все у вас сбудется
Пришла хорошая новость от астрономов: почти весь август метеорный поток Персеиды будет дарить нам красивейшее природное явление — звездопад.
Говорят, он будет таким интенсивным, что всего за час можно будет увидеть больше 100 падающих звезд. Это где ж столько желаний отыскать? Но я придумала. Вот сколько «словлю» летящих из небесной бездны звезд, на каждую загадаю: пусть исполнится то, о чем мечтают люди, которых я люблю. У подруги Ольги пусть поскорее выйдет книга ее рассказов, у другой Оли — пройдет выставка авторских кукол, а ученики школьной подруги Кати пусть станут в этом году победителями олимпиад по химии...
Ах да, и дачу, дачу для одного человека обязательно загадаю! А для себя просить ничего не стану. Потому что звезды не любят эгоистов, я в этом еще в юности убедилась.
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