В цене теперь лакеи и дворецкий
Ребята, я дурею и балдею —
Стриптиз душевный и моральный шмон:
Хорошая работа у халдея,
И с месячной зарплатой в миллион.
Там сложного ни капли, лишь поверь сам,
Беги скорее, время не резинь,
Ведь надо босса проводить до «мерса»,
Распахивая двери в лимузин.
С хозяином будь вежлив и внимателен,
С улыбкой вечно сладкой, как сироп,
По вечерам встречая нанимателя
И шмотки его пряча в гардероб.
Меняй обивку, если старовата,
Спокойно отвечай на дурь и блажь,
И за сохранность антиквариата
Сам отвечай и делай сам массаж.
Стол сервируй, следи, что льет бариста,
Поутру подбирай набор газет,
У гувернера, няньки и флориста
Проверь учебник, соску и букет.
Когда бумаги комкаю в руке я,
Судьбу меняя, всем друзьям назло,
Шлю резюме на должность я лакея,
Чтоб получать хорошее бабло.
Но не учел барьеры все и риски,
Одни шипы достались вместо роз,
Там в совершенстве должен быть английский,
Ну а в досье — обслуживанье звезд.
Нам остается только утереться,
Диплом и аттестаты дальше спрячь,
В цене теперь лакеи и дворецкий,
А не учитель, слесарь или врач.
От удивленья гневайся и плюйся,
Но знаем — это истины момент —
В цене теперь лакейство и холуйство
За денежный большой эквивалент.
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