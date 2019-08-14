Робота «Федора» готовят к отправке в космос на борту «Союза МС-14»
Поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) начала подготовку к обеспечению запуска космического корабля «Союз МС-14», на борту которого будет находиться человекообразный робот Федор. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.
— Подготовка проходит в Челябинской области, спасатели выполняют прыжки с парашютом с высоты около 1500 метров на водную поверхность, отрабатывают эвакуацию капсулы из воды на сушу при помощи поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица», — опубликовало заявление пресс-службы агентство ТАСС.
Помимо этого, совместно с экипажем вертолета Ми-8 будет проводиться эвакуация «космонавта» при помощи грузоподъемного устройства.
Согласно информации, в подготовке к запуску «Союза МС-14» участвует около 100 человек военных спасателей и 20 единиц техники. Подготовительные работы завершатся 16 августа.
Робот «Федор», или Skybot F-850 — российская разработка, созданная для помощи экипажу Международной космической станции. Ранее руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посвятил ему юмористический видеоклип.
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