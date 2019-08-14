Психолог рассказал, как определить «плохого» друга

Американский психолог Шон Гровер рассказал о том, как человек может определить «плохого» друга из своего ближайшего окружения. Статья эксперта опубликована на сайте специализированного издания.

Он говорит, что для определения «плохого» друга в первую очередь нужно задать себе один вопрос: «Какое чувство возникает у меня при встрече с ним и после нее?» В частности, «токсичный» приятель склонен постоянно принижать достоинства своего товарища вместо оказания ему поддержки. После этого люди по обыкновению чувствуют себя подавленно.

Гровер подчеркивает: друг — это тот, в ком отражается мнение человека о самом себе. Так что если мужчина или женщина не уважают себя, приятели будут отвечать тем же.

Также, как сообщает психолог, если человек склонен к чрезмерной самокритике или к пренебрежительному отношению, ему не стоит ожидать правильных советов и своевременной поддержки от окружающих.

Но не стоит делать далекоидущие выводы о друге исходя из неких единичных случаев. Гровер сообщает, что у каждого в жизни бывают плохие дни, в которые на эмоциях допускаются ошибки, возникают ссоры, скандалы и так далее. «Токсичным» приятелем является тот, с чьей стороны негативное отношение проявляется на постоянной основе.

Работа психолога опубликована на портале Psychology today.

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