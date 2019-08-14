Петр Бирюков: Более тысячи выездов совершили дежурные мотогруппы за три месяца
Более тысячи выездов на пожары, происшествия, ДТП и патрулирование зон отдыха совершили мотогруппы дежурных расчетов ГКУ Москвы «Пожарно-спасательный центр» за май-июль 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— За три месяца мотогруппами дежурных расчетов ГКУ Москвы «Пожарно-спасательный центр» выполнено 1245 выездов на пожары, происшествия, ДТП и патрулирование зон отдыха. За это время 38 пострадавшим оказана помощь и почти 5 тысяч человек были проинструктированы дежурными патрулями о безопасном поведении на воде и во время отдыха в лесопарковых зонах, — сообщил Петр Бирюков.
Заммэра уточнил, что в процессе совершенствования методики безопасности и эффективного применения расчетов пожарно-спасательных мотогрупп отработана технология проведения профилактических мероприятий, передает агентство «Москва».
— Для патрулирования парковых и лесопарковых зон отдыха, мест массового отдыха населения на водных объектах используется расчет из двух пожарных на двух мотоциклах. В случае происшествия из мест постоянной дислокации дополнительно направляется группа из трех сотрудников, — отметил Петр Бирюков.
Он также добавил, что применение расчетов быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах доказало свою эффективность, и в дальнейшем они будут использоваться.
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