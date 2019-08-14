Любовь Успенская похвасталась «естественностью» в социальных сетях
Российская певица Любовь Успенская поделилась с поклонниками эмоциями от отдыха без грима и стилистов, во время которого исполнительница наслаждается своей «естественностью».
Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в одной из социальных сетей.
Успенская назвала такое времяпрепровождение «счастьем». На фотографиях видно, что певица отдыхает на теплом курорте. По ее словам, хорошо бывает иногда побыть «полностью натуральной, ну и пусть, что немного страшненькой».
Далее исполнительница делится с подписчиками своими личными секретами красоты.
— Одно из этих правил — это реже бывать на солнце. Солнце старит и высушивает кожу, — пишет Успенская в Instagram.
Певица подчеркивает, что за все время отдыха они ни разу не позволила себе принимать солнечные ванны.
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