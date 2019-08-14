Психотерапевт, экономист и сваха назвали главную причину снижения количества браков и разводов

Росстат подвел итоги первой половины 2019 года по количеству браков и разводов. По сравнению с аналогичным промежутком 2018-го оба показателя значительно снизились. «Вечерняя Москва» поговорила со специалистами из различных областей, которые высказали свою точку зрения по этому поводу.

По мнению врача-психотерапевта, профессора Московского института психоанализа Александра Полеева, причина всему — экономическая ситуация.

— Давно доказано, что количество браков и разводов увеличивается с улучшением экономического положения в стране, и наоборот. Это не значит, что люди перестают жить вместе. Но довольно трудно подсчитать гражданские браки. При всей относительности таких попыток в некоторых странах проводят подобные исследования. Аналитики сделали вывод, что гражданских браков становится несколько больше за счет уменьшения официально зарегистрированных отношений. В период экономических трудностей люди не перестают объединяться, но они в меньшей степени делают это законно. По разным причинам, но в основном из-за расходов: свадьба, путешествие, медовый месяц, — подчеркнул Полеев.

Он добавил, что все экономические трудности сплачивают. Люди, вместо того чтобы ссориться и конфликтовать, начинают решать практические вопросы.

— В эпоху экономического расцвета, как правило, мужчина задумывался о разводе. У него были средства на аренду или приобретение квартиры, ведь расставание с партнером — это еще и разъезд. А вот в пору финансовых сложностей человек тщательно все обдумывает перед принятием решения. И кто-то оставляет все как есть, — заключил врач-психотерапевт.

По поводу влияния экономической ситуации в стране на отношения с Полеевым согласился и аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

— Доходы россиян действительно снижаются. Люди меньше проводят бракосочетаний, так как нет средств на пышные празднества. Все понимают, что создание семьи — это большие расходы, которые немногие способны потянуть. Когда денег много, люди спокойно могут махнуть рукой и пойти на развод. А когда все плохо, приходится держаться друг за друга. Так что в этом плане Александр Полеев абсолютно прав, — отметил Коренев.

При этом на браки и разводы не воздействует динамика валового внутреннего продукта (ВВП) или другие макропоказатели. А вот доходы влияют напрямую. Одних это заставляет не спешить с созданием ячейки общества, а других — с расторжением брака.

— В какой-то степени статистика разводов и бракосочетаний отражает экономическую ситуацию в стране, — уверен аналитик.

По словам Коренева, если сравнивать первое полугодие 2019-го с январем — июнем 2018 года, то россияне тогда переживали не самую худшую ситуацию. Фиксировалось номинальное увеличение доходов на 0,1 процента, хотя это технический рост, полученный в результате корректировок методик подсчета Росстата. По прошлому году мы получили формальный прирост, в нынешнем — цифра будет намного хуже. Ни для кого не секрет, что рядовому потребителю теперь тяжелее из-за увеличения НДС, которое отразилось на цене всех видов товаров и услуг, увеличения цен и появления нового ряда акцизов на те или иные товары, из-за опережающего роста тарифов ЖКХ и повышения расходов на транспорт.

— Во второй половине года вряд ли что-то улучшится. У нас был откровенно провальный первый квартал, относительно неплохой второй. Если посмотреть на ВВП, то по итогу первых трех месяцев он вырос на 0,5 процента, во втором квартале — на 0,9. То есть прирост почти в два раза, но 0,9 — это цифра смешная. В конце года будет только хуже. Рост во втором квартале вызван рядом внешних и краткосрочных факторов, которые не сохранятся надолго. А долгосрочные проявят себя только по результатам второго полугодия, — заключил аналитик.

У писателя, психолога и профессиональной свахи Татьяны Тасуевой на этот счет более позитивное мнение.

— Мне кажется, на сложившуюся таким образом ситуацию повлияли именно экономическая и вытекающая из этого психологическая ситуация. Она очень влияет на мужчин. У нас так принято, что он добытчик. Однако сейчас сильная половина человечества чаще теряет работу. Это касается и топ-менеджеров, и рядовых сотрудников. В таких случаях, даже если свадьба назначена, ее могут отменить. А разводы — это шаг. Делают его для того, чтобы начать новую жизнь. В таком случае тоже нужны средства. Прежде всего на жилье. Думаю, мужчины сейчас в затруднительной ситуации. С одной стороны, это хорошо: они меньше разводятся. А женщины у нас активные — пусть берут инициативу в свои красивые ручки и сами делают предложения любимым. Но проводят эту манипуляцию так, чтобы мужчина вроде как сам решался на создание семьи.

Сваха заявила, что, по ее мнению, ситуация выравнивается.

— Я это чувствую по своему бизнесу и настроению в обществе. Многие говорят, что у нас кризиса нет, но это далеко не так. Психологически люди привыкают, адаптируются к таким ситуациям. Думаю, что свадеб будет больше, а вот разводов хотелось бы меньше, — высказала она свое мнение.

Руководитель проекта «RuGenerations — Теория поколений в России» Евгений Никонов, в свою очередь, высказался, что у статистики браков и разводов множество причин для исследования.

— Нужно смотреть, сколько лет тем, кто женился и разводился. Нюансов огромное количество. Если это связано с поколением 90-х, то тогда была огромная демографическая яма. Соответственно, в стране меньше тех, кто может вступить в брак. При этом у «миллениумов» (1985–2002 годы рождения, поколение Y — прим. «ВМ») ценность стабильных отношений выше. В современном мире много видов отношений, которые не требуют регистрации и материальных обязательств. Сейчас это больше разрешено, чем у наших родителей. Есть ли в этом поколенческий вклад? Конечно, всегда есть. Образ семьи сейчас меняется. Был традиционным, а становится очень многогранным, — считает Евгений Никонов.

ЦИФРА

С января по июнь 2019 года в России зарегистрировано 333,1 тысячи браков, расторгнуто — 231 тысяча. В первом полугодии 2018-го этот показатель был значительно выше: 381 тысяча официально оформленных отношений и 295 тысяч разводов.

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