«Ханжами быть не стоит»: эксперт поддержал идею введения киберспорта в школах

Министерство просвещения РФ выдвинуло инициативу о введении в школах факультативных занятий по киберспорту. Согласно плану, эксперимент, в котором смогут поучаствовать учащиеся подростковой и юношеской возрастных групп, начнется уже в 2020 году.

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Как отметили эксперты Института развития Интернета, введение подобных занятий поможет решить проблему квалифицированных кадров в IT-индустрии. Приобретенные навыки пригодятся и для получения высшего образования, так как в ряде российских вузов есть соответствующие кафедры. Например, в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма есть кафедра «Теория и методика компьютерного спорта», а в Высшей школе экономики — кафедра «Управление киберспортом».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Вечерняя Москва» решила поинтересоваться у интернет-эксперта Андрея Яблонских, нужны ли детям факультативы по компьютерным играм.

— Киберспорт уже давно стал полноценной дисциплиной, ничуть не уступающей традиционным видам спорта по зрелищности и массовости. Однако необходимость введения в школах подобных факультативов — довольно спорный вопрос. На мой взгляд, это неплохое решение. Все дети и так регулярно играют, впрочем, как и мы в свое время самозабвенно «рубились» в Counter-Strike. Да, игры поменялись, а суть осталась прежней. Другое дело, что далеко не каждая видеоигра — спортивная дисциплина, заставляющая игрока думать. Поэтому в первую очередь нужно учить детей мыслить стратегически, а уже потом, собственно, переходить к самим играм, — поделился своим мнением эксперт.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Яблонских подчеркнул, что один из главных плюсов киберспорта — обучение школьников работе в команде. В этом плане игры сродни волейболу или баскетболу. И это хорошо. С другой стороны, главный минус таких факультативов заключается в том, что дети именно играют, сидя на месте, а не занимаются.

— Ханжами в этом плане быть не стоит. Наоборот, надо понимать, что ребята все равно будут играть, вне зависимости от того, появятся такие факультативы или нет. И надо дать возможность научить их чему-то большему, чем простому «рубилову», — отметил Яблонских.

Важным моментом, добавил эксперт, остается и то, какие методики станут применяться на факультативах. Если авторы инициативы хотят добиться в своем начинании успеха, то обучение нужно проводить именно на популярных проектах, а не использовать для занятий специально разработанные игры. Когда речь идет о популяризации киберспорта, надо быть уверенным, что полученный опыт дети смогут применить в реальности. В противном случае они просто поиграют. Без всякой пользы.

— Ну а по поводу сокращения дефицита кадров в IT-сфере... Киберспорт и игры не имеют никакого отношения к информационным технологиям. IT — это программирование, все, что связано с железом и кодом. И специалистов так не подготовишь, — заключил Яблонских.

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