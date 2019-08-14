Замки на ЗАГСах покрыты паутиной

Вновь огорошил цифрою Росстат…

Россияне стали меньше жениться и реже разводиться – так звучит вывод ведомства, подтверждённый цифрами. Причем, в сравнении с первой половиной 2018 года, а не, допустим, 1991-го.

Число регистраций браков в России за первые шесть месяцев этого года снизилось к аналогичному периоду 2018 года на 46 тысяч записей, а разводов – на 64,4 тысячи. Если подробно, то браков наши соотечественники заключили 333,1 тысячи, а разошлись «как в море корабли» за тот же срок - 231 тысяча пар. В процентах еще нагляднее: браков стало меньше на 12,6%, а разводов, соответственно, на 21,8%.

Там, на сайте Росстата, еще и разбивка есть по регионам: впереди всех по бракам Тыва и Ингушетия, позади – Чукотка, Адыгея и Костромская область. По разводам в «топе» Карелия, Ненецкий АО и Удмуртия, в «хвосте» - Чукотка, Магаданская, Псковская и Саратовская области.

Странные цифры, какие-то настораживающие. Не цифры, а свернувшийся ёж – «не подходи!» Глядя на выкладки, сразу хочется объявить, что, мол, ничего удивительного, а тем более странного, не происходит. Наоборот, все очень неплохо: число браков за отчетный период ЗАГСов превышает число разводов аж на целые 100 тысяч крепких молодых семей. Вот только это – самообман, в котором обожает существовать человеческий мозг.

Москвичи идут в ЗАГСы, а вот статистика по России удручает

Росстат, Минюст и ЗАГСы уже пять лет фиксируют медленное, но неуклонное и уже заметное снижение числа браков и, вслед за ними, разводов. Эксперты обосновывают такие цифры тем, что Россия вошла в период «расхлебывания» страшной ямы рождаемости 90-х годов прошлого века. Молодых людей элементарно физически меньше и тенденция снижения числа браков вместе с разводами продлиться из-за этой проклятой депопуляции еще лет семь-восемь.

Мало того, на снижение общего числа молодежи ложится еще и культурный код современного светского человека, воспитанного в эгоцентризме, а то и эгоизме. Из-за этого стремления «пожить для себя», «погулять, чтоб потом не хотелось» молодежь сейчас предпочитает заводить семью позже, после 30 лет.

Но объяснять только демографией и культурой высвеченную цифрами проблему непрофессионально. Все больше и больше специалистов с опаской и перекривившись признают: за депопуляцией населения России, к огромному сожалению, стоят проблемы в экономике.

Прежде всего, все это – отражение кризиса, начавшегося в 2008 году. Экономика России до сих пор не преодолела его полностью, не вышла на цифры десятилетней давности. Сюда же идеально укладывается проблема снижения реальных доходов россиян. А из-за этого многие и откладывают брак, опасаясь больших свадебных расходов. И предпочитают сначала накопить на торжество.

В Москве, кстати, такой проблемы нет: столичные зарплаты вполне позволяют молодым потребительские кредиты и даже ипотеку. Из-за чего мы и видим рядом и вокруг себя множество молодых семей с 4-6 детьми, чего лет 15 назад было невозможно даже представить.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»