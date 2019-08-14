Семья Жанны Фриске лишилась дома из-за долгов
Родители российской певицы Жанны Фриске лишились дома из-за необходимости расплатиться с долгами перед «Русфондом».
Несколько дней назад семья Фриске погасила долг перед благотворительным фондом, который пять лет назад организовал сбор денежных средств на лечение артистки от рака головного мозга. После того как певица умерла, стало известно, что более 20 миллионов рублей были сняты с благотворительного счета ее мамой Ольгой Копыловой-Фриске. Документального подтверждения того, что деньги ушли на лечение, предоставлено не было, из-за чего фонд потребовал вернуть долг.
Дом семьи Фриске был приобретен самой певицей вместе с Дмитрием Шепелевым. После того как артистка умерла, ее родители унаследовали две трети особняка. Чтобы рассчитаться, отцу знаменитости Владимиру Фриске пришлось продать часть дома.
Юрист семьи Фриске Юрий Нечаев заявил, что некоторое имущество Шепелева также было арестовано за долги. Он также сообщил, что родители певицы теперь живут в квартире, которую им удалось сохранить, пишет «СтарХит».
Известно, что Шепелев с момента смерти возлюбленной находится в конфликте с ее семьей и не позволяет родителям Фриске видеться с 6-летним внуком Платоном. Ранее экстрасенс Кристина Гросс предположила, что причиной разногласий между Шепелевым и семьей Фриске может быть какая-то тайна.
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