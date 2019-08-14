Эксперты рассказали о вреде социальных сетей для детей и подростков
Эксперты из Великобритании рассказали, какой вред могут нанести здоровью детей и подростков социальные сети.
Уточняется, что ежедневное посещение интернет-площадок приводит к недосыпанию, страху перед кибернетическими угрозами и не только. Вред может быть нанесен как психологическому, так и физическому здоровью подростка.
Известно, что дети и подростки, которые слишком часто посещают соцсети, со временем почти полностью отказываются от занятий спортом.
Проявления психологического стресса значительно повышается при ежедневном сидении на различных платформах.
Выводы британских ученых приводит The Sun. По оценкам специалистов, постоянное использование соцсетей особенно опасно для подростков в возрасте от 13 до 16 лет.
Специалисты призвали родителей обращать больше внимания на то, как проводят дети свое свободное время в Интернете.
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