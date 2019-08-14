За искусством в МЦД
Выставку портретов пассажиров городского транспорта в Демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров посетили более 10 тысяч человек.
Художники проекта Art of Metro представили более 220 работ, еще две сотни набросков художники создали в первый день выставки, в конце июля.
— Выставка продлилась две недели, и за это время в павильоне МЦД побывали более 10 тысяч человек. Представлены портреты пассажиров городского транспорта не только Москвы, но и Санкт-Петербурга, Казани, Пекина и Рима. Авторы проекта Art of Metro рисуют «на ходу». В день открытия в технике быстрого рисунка они нарисовали более 200 портретов посетителей павильона МЦД, — рассказали в пресс-службе Департамента транспорта.
Портреты, нарисованные в день открытия выставки, гости могли забрать с собой.
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