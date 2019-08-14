Крик о помощи? Давайте разбираться...

Городские коммунальные службы значительно ближе к москвичам, чем заезжие адвокаты.

В древней по содержанию коммунальной истории города появились новые нотки в борьбе за живучесть «по-современному». История же буднична и проста, как нынешняя летняя непогода. Итак: многоэтажный дом на улице Верхняя Красносельская, 24, благоустроенная квартира на последнем этаже, капитальный ремонт кровли, залив во время дождя с последующей порчей обоев, паркета, мебели, и, естественно, героиня Маша, современная дама «вся в слезах, и в губной помаде перепачканное лицо».

Крик о помощи: «Мы хотим составить акт, но до управляющей компании вообще не дозвониться. Нам нужно, чтобы к нам пришел инспектор и все зафиксировал. Как мне этого добиться? Скажите, что можно сделать?» В завершение письма подчеркнуто главное: «Своему адвокату позвонила, он сказал, что будем судиться». То есть все сделано по-современному: не разобравшись в сути произошедшего, сразу берем под мышку адвоката и идем в суд! С какими аргументами и документами?

При детальном изучении произошедшего выясняется, что пострадавшая от залива собственница квартиры, пытаясь добиться результата при оформлении коммунальной катастрофы, поставила, что называется, телегу впереди лошади. То есть не зарегистрировала факт залива квартиры в журнале заявок своей ОДС (Объединенной диспетчерской службы). Этот журнал — ценнейший хранитель коммунальной информации по всем домам, которые обслуживает эта ОДС. По порядку номеров, по дням, месяцам и годам, вплоть до минуты в нем записаны все поступившие жалобы и просьбы собственников жилья на заливы, стуки, задымления и прочие неприятности. По этим жалобам работают специалисты (они указаны пофамильно), которые приходили на вызов и что-то предприняли для исправления неполадок. При необходимости можно получить выписку из этого журнала для последующего обращения в суд, справку-подтверждение от сантехника или электрика о том, что он видел в разрушенной квартире. Журнал — источник самой точной информации о происшествии. Поэтому городские коммунальные службы ведут их очень аккуратно и хранят долго. Наша героиня в этом журнале не отметилась никак. Далее...

Надо знать суть работы наших коммунальщиков, они вертятся, словно белки в колесе Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вторым действием потерпевшей является обращение в инженерную службу управляющей компании (с выпиской из журнала) с требованием составить Акт о заливе. В течение трех дней акт обязаны составить и указать в нем виновника залива или другого происшествия и перечислить все испорченное имущество. Наша Маша, не зарегистрировав факт залива, не пригласив дежурного сантехника, начала (при поддержке адвоката) трясти, словно грушу, руководство управляющей компании. Причем с помощью айфона, естественно. Надо знать суть работы наших коммунальщиков: они вертятся, словно белки в колесе, и застать их с помощью телефона просто нереально. Проще всего лично приехать в инженерную службу УК и написать заявление с требованием выдать Акт о заливе, пожаре, порче другого имущества. Но наша героиня с Верхней Красносельской две недели (!) мучила телефон. Образно говоря, орала в открытое пространство. В ответ, естественно, получала только эхо.

Выяснилась и другая печальная деталь этой невеселой истории — квартира оказалась никак не застрахована. Тут уж слов нет. Уже можно сказать, что многие года «Вечерка» рассказывает своим читателям о программе льготного страхования жилья, которое обеспечивают бюджеты города и страховых компаний. В памятках об этом страховании особо подчеркивается, что залив сверху (то есть Машин случай) является страховым случаем, по которому полагается страховое возмещение. Получается, что все эти годы мы, журналисты, городские чиновники из системы льготного страхования и сами коммерческие страховщики, словно Маша, «орем в открытое пространство». Пора бы уж услышать нас, дорогие читатели, а то охрипли от крика и горло болит.

Рассказанное выше — азы поведения москвича, пострадавшего от залива квартиры. Городское правительство, московские народные депутаты полностью разработали и обеспечили стройную систему защиты наших квартир от всяких коммунальных напастей. Эта система действует даже тогда, когда сильно страдает незастрахованное жилье (чему ваш покорный слуга большой противник). Можно привести немало примеров выдачи новеньких квартир взамен пострадавших.

Поэтому, прежде чем бросаться в объятия ретивых адвокатов (стоимость услуг от 60 тысяч рублей и выше с последующим удорожанием), стоит обратиться к системе городской защиты нашей собственности. Городские коммунальные службы значительно ближе к москвичам, чем заезжие адвокаты. Надо только правильно пользоваться их возможностями.

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