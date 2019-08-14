Актриса Кейт Бланшетт сообщила, что готова завершить карьеру
Американская актриса Кейт Бланшетт заявила о намерении завершить карьеру. Она сообщила об этом во время премьеры художественного фильма «Куда ты пропала, Бернадетт?».
По словам Бланшетт, посмотрев новую картину, зрители сами скажут, что ей «пора остановиться».
— Я заранее попросила у всех прощения. Мне действительно пора остановиться. Полностью. Абсолютно, — цитирует актрису портал Vulture.
Уточняется, что картина «Куда ты пропала, Бернадетт?» является экранизацией книги писательницы Марии Семпл. Бланшетт исполнила в фильме роль архитектора, которая пребывает в состоянии творческого кризиса.
Напомним, что американская артистка известна мировому зрителю по работе в таких лентах, как «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Меня здесь нет», «Властелин колец» и не только.
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