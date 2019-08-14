Юная балерина поделилась впечатлениями от встречи с Путиным
Воспитанница Севастопольской академии хореографии юная балерина Анастасия поделилась с журналистами впечатлениями от встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
По словам девочки, она очень удивилась, когда глава государства поцеловал ее руку.
Анастасия говорит, что отвернулась, а потом перед ней возник президент.
— Я к нему подкралась и стояла возле него. А потом я хотела ему руку пожать, а он встал на колено, — цитирует Анастасию сайт телеканала РЕН ТВ.
Юная балерина уверена, что другие девочки после этого случая не станут ей завидовать.
Напомним: 14 августа президент России Владимир Путин встретился с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, временно исполняющим обязанности руководителя которой является артист Сергей Полунин.
В ходе мероприятия глава государства пообщался с ребятами, а с одной юной балериной обошелся как настоящий джентльмен. В ответ на просьбу девочки поздороваться с ним Владимир Путин опустился на колено и поцеловал ей руку.
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