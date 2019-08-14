Мистические миры Алекса ван Вармердама: экскурс в творчество нидерландского режиссера
Алекс ван Вармердам — европейский режиссер, стремящийся не вписываться ни в какие рамки, и не любящий сравнения с другими. У него художественное образование и своя музыкально-театральная труппа под названием «Мексиканский пес», в которой играют его жена, сын и брат. 14 августа ему исполнилось 67 лет, за это время он снял 10 картин и принял участие в 14 как актер. Некоторые из лент участвовали в конкурсах европейских кинофестивалей и принесли ему признание киносообщества, однако главный приз смотра он ни разу так и не получил.
Личность Вармердама также противоречива и сложноустроена, как и его картины. Внешне он кажется холодным, отстраненным и сдержанным, но всегда рад общению с прессой и фанатами. Сценарии почти ко всем своим фильмам он написал сам, а также снялся в многих из них. Пропитанное нордическим духом, его затейливое кино всегда остается до конца неразгаданным. Оно неуловимо для анализа как сновидение, которое вот-вот выветрится из головы в первые минуты пробуждения.
Сказать, что кино Алекса непретенциозное — соврать. Однако оно слишком замкнуто на самом себе, чтобы быть хоть сколько-нибудь интересующемся оценкой зрителя. При всем том, что фильмы Вармердама обладают высоким рейтингом в среде кинокритиков, он остается одним из тех режиссеров, про которых в России мало кто знает. Его имя не на слуху, а картины не обсуждают. Они не получают повторный прокат в кинотеатрах, что является большим упущением на фоне регулярных ретроспектив режиссеров, которые как и он, выпустили большую часть своих шедевров в 80-е и 90-е годы. Есть те, кто снимает с большими временными промежутками, и те, фильмография которых едва ли больше, чем у Алекса. Возможно, дело просто в том, что смысл в его картинах всегда неоднозначен, эфемерен и ускользает от зрителя.
Больше всего вопросов оставил после себя «Возмутитель спокойствия» (в русскоязычном переводе, критики предпочитают использовать оригинальное название — «Borgman» — прим. «ВМ»). Картина участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, одна «Золотая пальмовая ветвь» в том году ушла братьям Коэнам с их фильмом «Внутри Льюина Дэвиса». Знакомство с Боргманом начинается таинственно и резко, а развивается и вовсе непредсказуемо. Двое рассерженных мужчин во главе со священником точат копья и отправляются в лес, явно с недобрыми намерениями. В результате этой погони, или даже, скорее, охоты, мужчина неприятной внешности, живущий в подземной хижине, дает деру по прорытым тоннелям. Предупредив об опасности еще двоих, спящих в неких лесных погребах, он выходит в город.
Выглядит герой спокойно и очень целеустремленно, у него есть четкий план действий: мужчина стучится в дома обеспеченных граждан и просит пустить его помыться, так, словно это совершенно обычное дело. Выбор падает на дом не случайно: сначала Боргман внимательно просчитывает, что за семья там живет. В результате несложных (для него) манипуляций, герою наконец удастся добраться до ванной комнаты, но в этом ли была его цель? Кажется, он задержится здесь еще на один день, чтобы прийти в себя и немного отдохнуть. Он уже рассказывает странные сказки детям, по дому передвигаются огромные лохматые гончие, в саду танцует балерина в черной пачке, а по ночам он голышом сидит на спящей хозяйки и внушает ей кошмары.
Лесная хижина для Боргмана — лишь временное пристанище. Его дом — это ваш дом, и он зайдет в него, как только подберет ключ к вашей психике. Делать он это будет медленно и искусно, неважно, сколько времени потребуется: он драматург и просто наслаждается процессом, а его помощницы всегда готовы кого-нибудь убить ради общего дела. Ощущения от просмотра фильма очень неоднозначные и связаны в первую очередь с тем, что дом — это аллегория на сознание зрителя, куда Вардмердам, посредством Боргмана, вторгается и воцаряет там хаос. А вам остается только наблюдать за всем этим, ведь вы сами его туда пустили.
Есть одна особенность у Вармердама: самое краткое и точное, что можно с уверенностью сказать о любой его картине, он выносит в название. Режиссер настолько кропотливо подходит к созданию своих кинолент, что в «Боргмане», к примеру, лично продумал макет дома, в котором происходит действие. Даже музыку к фильмам Алекса сочиняет его брат — композитор Винсент ван Вармердам. Другой его брат, Макс, выступает продюсером.
Как и у каждого самобытного режиссера, у нидерландца есть особый визуальный стиль общения со зрителем и психологический тип воздействия на него. Стиль сдержан и достаточно размерен: здесь не будет сверхэстетики, свойственной Линчу, или безупречных композиций Бергмана. Если бы фильмы Вармердама можно было сравнить с направлением — это был бы баухаус: красота, выступающая под лозунгом функциональности. Зато в плане психологических игр он мало кому уступит. Режиссеру не нужно опираться на литературный фундамент из библейских сказаний и древнегреческих мифов, вводить сложные смысловые параллели и десятки сюжетных историй одновременно, чтобы усыпить ваш рассудок и заставить потеряться в собственных рассуждениях. Наверняка можно сказать одно: неизвестность и отсутствие возможности понять происходящее — это то, что вызывает самое дискомфортное ощущение, и Алекс ван Вармердам этим успешно пользуется. Он не старается подвести зрителя к решению загадки, просто потому что не загадывает ее.
На пресс-конференции в Канне режиссер как-то пошутил, что у него хорошо выходит создавать бессмысленные фильмы. Он открывает дверь сюрреализму и спокойно наблюдает за тем, что происходит дальше. Парадоксы и абсурд – не просто спутники повествования: в этой сомнамбулической реальности они становятся заменой логике и здравому смыслу. Вармердам погружает смотрящего в некий гипнотический сон. В определенный момент зритель ловит себя на мысли, что очутился в нем, но невозможно вспомнить, где началась эта история, и был ли у нее вообще конец. События перетекают одно в другое, и мозг не улавливает взаимосвязи в увиденном.
Точно так переживается происходящее во сне, невозможно ответить на вопрос: «Почему это происходит?». Возникает лишь ощущение когнитивного диссонанса из-за отсутствия опоры на логический фундамент. Затем мы просто принимаем происходящее за невозможностью его объяснить или хотя бы понять. Получается, что Боргман — альтер-эго самого Вармердама, который «сидит» на спящем зрителе и воздействует на его расслабленное неподконтрольное сознание.
Фильмам Алекса свойственна некоторая театральность, достигаемая в основном за счет замкнутых пространств, где происходит действие, и трагикомичности. Наиболее ярко это можно пронаблюдать в картине «Северяне». Задолго до «Догвилля» фон Триера Вармердам создал подобную камерную историю жизни небольшого городка, состоящего всего из одной улицы. Условно говоря, это рефлексия автора на собственное детство, социалистический строй и тот отрыв от реальности, который он за собой принес.
Сам Вармердам играет почтальона, который развлекается тем, что читает письма жителей, то есть опять же вторгается в жизнь собственных героев. Он же — единственный друг мальчика Томаса, который, возможно, является проекцией Вармердама на самого себя в детстве. Вокруг этих двух персонажей разворачивается все сюжетное повествование, а начинается оно совершенно гениальной иронией автора: «Пятилетку за четыре года» выполнили и теперь очередному городку типовой застройки нужен рекламный плакат. Фотограф ругает натурщиков за недостаточно счастливые выражения лиц и просит их «с надеждой глядеть в будущее».
Задыхаясь в этом замкнутом пространстве одной небольшой улицы, взрослые персонажи потихоньку сходят с ума, каждый по-своему, а вокруг Томаса начинают происходить разные странности. Он любит смотреть новости про политический режим в Африке, мир за линзой телевизора кажется ему куда более интересным. Мальчик постоянно мажет лицо черной краской, заворачивается в яркий плед и просит всех звать его Лумумбой(Патрис Лумумба — демократ, герой Демократической Республики Конго, символ борьбы народов Африки за независимость — прим. «ВМ»). Ему так хочется скрыться от этого скучного жизненного уклада, что вскоре его желания начинают воплощаться в реальность. Сначала он знакомится с лесной нимфой, а потом в северном городке появляется настоящий африканец. Тем временем жители накалены до предела выходящим из под контроля либидо.
Герои картин Алекса зачастую являются пленниками сексуального напряжения, не всегда находящего выход. Оно передается зрителю и становится раздражающим фактором, который заставляет следить за происходящим, предугадывать его. Но вопреки всем ожиданиям, сублимируется это напряжение в самых непредсказуемых формах. Подобно психоаналитику, Вармердам очень по-фрейдовски рассматривает своих персонажей, не стесняясь демонстрировать их фетиши, фиксации на определенных ритуалах и идеях, неспособность контролировать себя и свои импульсы. Из этого вытекает еще одна характерная особенность фильмов нидерландца — демонстрация порочности человека. Герои картин — обычные люди, но их недостатки всегда особенным образом бросаются в глаза. Так Алекс насмешливо высказывается на тему «маленького человека».
«Северяне», также, не самый простой для восприятия фильм. Комичность в нем граничит с жестокостью, что вызывает двойственные ощущения. Вроде и смешно, но оторопь берет. Ранее казавшиеся абсурдными ситуации становятся трагическими, а понимание закономерности произошедшего приходит лишь по факту. Зритель снова путается в собственных чувствах, а Вармердам проделал привычный для него трюк.
При просмотре его кино чувствуешь себя ровно как те самые дети в «Боргмане», которые по собственной воле идут с Вармердамом в таинственный лес, где он делает с ними странные и необъяснимые вещи. Понять, что конкретно произошло, не представляется возможным, но после проведенной операции, они сами становятся частью господствующего сюрреализма.
Пересказывать фильмы Алекса Ван Вармердама и искать в них смысл — как пытаться в серьез осмыслить собственный сон или рефлексировать на тему постиронии. Автор всегда рад пообщаться со зрителями и ответить на вопросы о своих картинах, вот только многих ответов часто нет и у него самого. Любое ваше толкование будет правильным в рамках индивидуального погружения в мистический сон. Во всяком случае, так считает режиссер.
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