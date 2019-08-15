Сына экс-чиновницы Минобороны Васильевой от суррогатной матери отказались регистрировать
Московский ЗАГС отказался регистрировать ребенка бывшей главы департамента имущественных отношений министерства обороны России Евгении Васильевой, рожденного суррогатной матерью, сообщил источник в ее окружении.
Он рассказал, что Васильева в 2018 году обратилась в Хамовнический отдел ЗАГС для регистрации мальчика, который был рожден по программе суррогатного материнства. В свидетельстве о рождении она просила записать ее матерью малыша. Суррогатная мама дала свое согласие на это. Однако ЗАГС отказал Васильевой в регистрации рождения сына по причине того, что родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью, могут быть записаны только супруги, а экс-чиновница не была официально замужем на момент рождения мальчика.
Тогда Евгения Васильева обратилась в суд, который признал незаконным отказ Хамовнического ЗАГС в регистрации рождения ребенка, и обязал зарегистрировать малыша с указанием в качестве матери Васильевой, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник.
Евгения Васильева получила известность осенью 2012 года в связи с коррупционным скандалом в Минобороны, который стал причиной отставки министра ведомства Анатолия Сердюкова. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. В августе 2015 года Васильева освободилась по УДО, возместив ущерб в размере около 200 миллионов рублей.
С 2014 года экс-чиновница ведет активную художественную деятельность под псевдонимом EVA.
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