Площадь павильонов телешоу «Дом-2» увеличат на 60 процентов после переезда
Площадь павильонов телевизионного шоу «Дом-2» в ТиНАО увеличится на 60 процентов и составит 4 тысячи квадратных метров после переезда на новый участок, рассказал руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
— Сейчас там готовят площадку, прокладывают инженерные сети. Строительство планируется закончить в этом году, — уточнил Жидкин.
По его словам, площадь старых павильонов составляла 2,5 тысячи квадратных метров. Корпуса на новой локации будут более просторными и займут около трех этажей. Уже в 2019 году все участники телепроекта переедут на новую площадку. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что участок шоу «Дом-2» изъят в связи со строительством дороги Марьино — Саларьево. Работы планируется закончить в следующем году. Трасса обеспечит жителей поселков Марьино, Летово и поселения Московский транспортной доступностью до станций метро «Саларьево» и «Филатов луг», а также до радиальных автомобильных дорог Московский — Сосенки и Солнцево — Бутово — Видное.
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