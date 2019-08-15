Четверг 15 августа , 12:08
Пасмурно + 23 °
Город
Жесткая посадка А321 в Подмосковье
Жесткая посадка А321 в Подмосковье
Московский урбанистический форум – 2019
Ситуация в Грузии
Лесные пожары в Сибири
Саммит G20
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Экономика

Столичная казна пополнилась на 1,6 триллиона рублей за семь месяцев

Василиса Чернявская
• 11:24 • 15 августа 2019
0
doc76o6xgikx85bpazdcru
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

За семь месяцев городская казна пополнилась на 1,6 триллиона рублей. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в столичном Департаменте финансов. 

Как отметили в ведомстве, по состоянию на начало августа налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме чуть более 1,4 триллиона рублей. При этом прирост налоговых доходов за 7 месяцев  составил 16,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ,

Больше всего отчисляли организации по итогам получения прибыли и физические лица. Они пополнили московскую казну более чем на 83 процента

— Доходы бюджета города по налогу на прибыль организаций на 1 августа составили 594,7 миллиарда рублей, — отчитались в Департаменте финансов. — Поступления НДФЛ за такой же период составили 582,3 миллиарда рублей. 

Неналоговые доходы поступили в бюджет в объеме 151,8 миллиарда рублей.

При этом город потратил свыше 1,2 триллиона рублей. На финансирование государственных программ направлено свыше триллиона, из которых более четверти пришлось на социальную поддержку москвичей. На развитие транспортной системы Москва израсходовала 243,6 миллиарда рублей, а на столичное образование — 197,1 миллиарда рублей. Чуть меньше досталось здравоохранению от города — почти 160 миллиардов рублей. Но всего, с учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, расходы на охрану здоровья москвичей за семь месяцев превысили 267 миллиардов рублей.

— Размер государственного долга Москвы остался на прежнем уровне - 30 миллиардов рублей, — добавили в Департаменте финансов.

Читайте также: Посещаемость торговых центров Москвы выросла на 3 процента

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Россияне назвали «справедливый» размер зарплаты
12:1115 августа 2019
Общество
Улицы в нескольких районах Москвы перекроют в связи с ремонтными работами
12:0315 августа 2019
Транспорт
Очевидец рассказал подробности жесткой посадки A321 в Подмосковье
11:5115 августа 2019
Общество
Лавров: Ситуация по мирному договору с Японией не является тупиковой
11:5115 августа 2019
Внешняя политика
Компенсационные автобусы запустят между Шереметьево и Белорусским вокзалом
11:3515 августа 2019
Город
Марат Хуснуллин: Участок Дорожной улицы реконструируют до конца года
11:3215 августа 2019
Транспорт
Система онлайн-оплаты счетов за аренду недвижимости появилась в столице
11:3015 августа 2019
Недвижимость
Американский дипломат заявил об интересе США к «нормандскому формату»
11:3015 августа 2019
В мире
Москвичи стали брать больше кредитов на жилье
11:2515 августа 2019
Город
Столичная казна пополнилась на 1,6 триллиона рублей за семь месяцев
11:2415 августа 2019
Экономика
Время на проезд от «Проспекта Вернадского» до «Калужской» сократится в 4 раза
11:1615 августа 2019
Транспорт
МАК приступил к расследованию причин жесткой посадки A321 в Подмосковье
11:1615 августа 2019
Происшествия
ЦОДД предупредил о перекрытиях в ВАО в связи с проведением религиозного праздника
11:0215 августа 2019
Город
МАК изучит черные ящики с экстренно приземлившегося в Подмосковье А321
10:5715 августа 2019
Происшествия
Благоустройство Ивановского проезда наполовину завершено
10:5515 августа 2019
Город
Синоптики предупредили москвичей о грозе в конце недели
10:4215 августа 2019
Город
Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили новые обвинения
10:3815 августа 2019
Закон
Метеорологи пообещали жителям столицы 27 градусов тепла в начале недели
10:3215 августа 2019
Город
Мирослав Бойчук: Попадание птиц в двигатель — не причина для посадки на кукурузном поле
10:3015 августа 2019
Происшествия
Экипаж экстренно приземлившегося в Подмосковье А321 отстранили от полетов
10:1915 августа 2019
Происшествия
Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321
10:1215 августа 2019
Происшествия
Самолет с неисправной гидросистемой благополучно сел в Шереметьеве
09:5015 августа 2019
Город
Дизайнерский маркет откроется в рамках фестиваля «Цветочный джем»
09:4415 августа 2019
Город
Более 20 человек госпитализированы после жесткой посадки А321 в Подмосковье
09:4415 августа 2019
Происшествия
Минтранс доработает новую методику по установке дорожных камер к осени
09:4115 августа 2019
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки А321 в Подмосковье
09:3715 августа 2019
Закон
СМИ сообщили об отказе гидросистемы на борту самолета Москва — Самара
09:3015 августа 2019
Происшествия
Жильцы дома на Бескудниковском бульваре получат квартиры по программе реновации
09:2215 августа 2019
Город
ЦОДД сообщил о перекрытиях в связи с проведением фестиваля «Ростех»
09:0115 августа 2019
Город
Пассажирам экстренно севшего в Подмосковье А321 компенсируют перелет
08:5415 августа 2019
Происшествия
Бесплатные спортивные площадки оборудовали в 28 парках Москвы
08:3915 августа 2019
Город
Глава Росавиации выехал на место жесткой посадки А321 в Подмосковье
08:2115 августа 2019
Происшествия
Авария с участием микроавтобуса произошла в Саратове
08:1115 августа 2019
Происшествия
Появились подробности экстренной посадки А321 в Подмосковье
08:1015 августа 2019
Происшествия
Специалисты «Роскачества» рассказали о результатах проверки школьной формы
08:0515 августа 2019
Общество
Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве
08:0415 августа 2019
Город
Число пострадавших при жесткой посадке А321 в Подмосковье возросло до 10
08:0015 августа 2019
Происшествия
Транспортная прокуратура приступила к проверке после жесткой посадки А321
07:5915 августа 2019
Происшествия
Росавиация озвучила версию ЧП с самолетом в Подмосковье
07:5515 августа 2019
Происшествия
«Уральские авиалинии» подтвердили информацию об экстренной посадке А321
07:4515 августа 2019
Происшествия
Четыре человека госпитализированы после жесткой посадки А321 в Подмосковье
07:4415 августа 2019
Происшествия
Допустимая скорость движения на Дмитровском шоссе увеличится
07:3015 августа 2019
Город
Названа предварительная причина экстренной посадки самолета A321 в Подмосковье
07:1815 августа 2019
Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в подмосковном Жуковском
07:0815 августа 2019
Происшествия
Медики рассказали, чем чаще всего болеют российские школьники
06:5415 августа 2019
Дети
Теплая и дождливая погода ждет москвичей 15 августа
06:3215 августа 2019
Город
Ранивший полицейского мужчина задержан на севере столицы
06:1815 августа 2019
Происшествия
Минкультуры Франции сообщило об угрозе обрушения Нотр-Дама
05:3415 августа 2019
В мире
Росстат: Пять семнадцатилетних девушек родили пятого ребенка в 2018 году
04:2815 августа 2019
Общество
Мобильное приложение для оформления ДТП запустят в России осенью
04:0015 августа 2019
Общество
Минздрав сообщил о росте числа россиян с синдромом Дауна
03:4315 августа 2019
Здоровье
Голливудский актер Эрик Робертс привез Владимиру Путину «спортивный Оскар»
03:1915 августа 2019
Общество
Гражданам Евросоюза окажут помощь в организации туров на полуостров Крым
02:3215 августа 2019
Туризм
Три автомобиля и мотоцикл попали в ДТП на западе Москвы
01:4115 августа 2019
Происшествия
Более 250 подъездов отремонтируют в Северном Тушине до конца года
01:2415 августа 2019
Город
ЗАГС отказался регистрировать ребенка экс-чиновницы Васильевой от суррогатной матери
00:5715 августа 2019
Общество
Выставка о подвиге девушек-снайперов открылась в Музее Победы
23:5414 августа 2019
Афиша
Более 160 подъездов отремонтировали в Митине
23:2614 августа 2019
Город
Мужчина запер дочь в машине и забыл, где ее припарковал
22:5214 августа 2019
Происшествия
Археологи рассчитывают за два года завершить исследование культурного слоя Кремля
22:3714 августа 2019
Город
Возле Музыкального театра имени Наталии Сац снова забили фонтаны
22:3214 августа 2019
Город
Полицейский вымогал у женщины деньги за непривлечение ее к уголовной ответственности
22:2214 августа 2019
Происшествия
Похороны Аллы Вербер прошли в Торонто
22:1714 августа 2019
Общество
Отечественные военные повара показали наилучший результат
22:1714 августа 2019
Армия
«Сколково» временно сделали полигоном для учений московских пожарных
22:1114 августа 2019
Город
Более 60 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия отремонтируют в Кузьминках
21:4914 августа 2019
Город
Россияне впервые выиграли чемпионат мира по хип-хоп-танцам
21:4014 августа 2019
Спорт
Домику Петра I в музее-усадьбе «Коломенское» вернут исторический облик
21:1314 августа 2019
Город
Чемпиона мира по футболу выгнали из команды за участие в шоу «Форт Боярд»
20:5414 августа 2019
Спорт
Госинспекция по недвижимости устранила 10 нарушений по размещению летних кафе в городе
20:5314 августа 2019
Город
Юная балерина поделилась впечатлениями от встречи с Путиным
20:3614 августа 2019
Общество
Эксперт рассказал о нововведениях в транспорте разных стран
20:1714 августа 2019
В мире
Актриса Кейт Бланшетт сообщила, что готова завершить карьеру
20:1314 августа 2019
Кино
Посетители Музея космонавтики отправят открытки в любую точку мира
20:1314 августа 2019
Город
Дом 1908 года постройки отремонтируют в Филипповском переулке
19:5814 августа 2019
Город
Финал олимпиады «Современный московский учитель — 2019» пройдет 22 августа
19:3014 августа 2019
Образование
Количество земельных правонарушений в Москве снизилось на треть
19:2414 августа 2019
Недвижимость
Инна Чурикова опровергла слухи о госпитализации Глеба Панфилова
19:1214 августа 2019
Звезды
Сергей Собянин утвердил проект планировки улицы Радио
19:0914 августа 2019
Город
Антикварная галерея откроется в Гостином дворе
19:0714 августа 2019
Город
Столичные шахматисты заняли шесть призовых мест на фестивале «Петровская ладья»
18:4814 августа 2019
Дети
Спортивный комплекс с ледовой ареной построят на северо-западе Москвы
18:4014 августа 2019
Город
Зарема Чахкиева заявила, что мать избитой в Ингушетии девочки захотела ее вернуть
18:2914 августа 2019
Происшествия
Согласован проект реконструкции кинотеатра «Полярный»
18:1914 августа 2019
Город
Путин выразил надежду на снижение ипотечных ставок до конца 2019 года
18:1914 августа 2019
Экономика
Стадион в Грозном оштрафован на 150 тысяч рублей после оскорбления судьи по громкой связи
18:1714 августа 2019
Спорт
Один человек погиб в результате ДТП на трассе М2 «Крым»
17:5114 августа 2019
Происшествия
Более 30 арт-объектов украсят центр Москвы ко Дню города
17:2914 августа 2019
Город
Эксперт одобрил идею обновить ПДД из-за самокатов и сегвеев
17:0814 августа 2019
Транспорт
Климатологи рассказали, какая погода ожидается в России к 2100 году
16:5114 августа 2019
Общество
Третью ВПП в Шереметьеве введут осенью 2019 года
16:4114 августа 2019
Транспорт
Департамент региональной безопасности Москвы согласовал митинг 25 августа на проспекте Сахарова
16:3414 августа 2019
Город
Робота «Федора» готовят к отправке в космос на борту «Союза МС-14»
16:3414 августа 2019
Наука
Названы даты проведения Петербургского международного экономического форума — 2020
16:3114 августа 2019
Экономика
Выставка работ художника Якоба Йорданса состоится в Москве
16:1314 августа 2019
Город
Жириновский заявил, что Россия должна перейти на «четырехдневку» с 1 сентября
16:0614 августа 2019
Внутренняя политика
Опубликован рейтинг автомобилей мечты в России
15:5714 августа 2019
Общество
Москва занимает седьмое место в Европе по объему коворкингов
15:5414 августа 2019
Город
Экс-президенту Киргизии предъявили новые обвинения
15:4714 августа 2019
В мире
ВЦИОМ: Более половины россиян считают, что крещение лучше проходить в детском возрасте
15:2914 августа 2019
Религия
Залы с обновленной экспозицией открылись в Новой Третьяковке
15:1814 августа 2019
Город
Полиция ищет водителя каршерингового автомобиля, скрывшегося с места ДТП
15:0114 августа 2019
Происшествия
Тематический поезд «Щукин. Биография коллекции» запустили на Кольцевой линии метро
14:4514 августа 2019
Транспорт
Представитель театра Джигарханяна опроверг сообщение о госпитализации артиста
14:3714 августа 2019
Происшествия
Путин опустился на колено перед юной балериной и поцеловал ей руку
14:3614 августа 2019
Общество
Жителей столицы пригласили на «Экомарафон-2019»
14:1914 августа 2019
Город
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
14:1714 августа 2019
Религия
Порядка 200 контрактов на благоустройство парков заключили заказчики в этом году
13:5014 августа 2019
Город
ЦОДД сообщил о перекрытиях в связи с празднованием фестиваля «Спасская башня»
13:5014 августа 2019
Город
Фестиваль плова пройдет в «Технограде»
13:3214 августа 2019
Город
Правительство Украины не захотело снимать Кличко с поста мэра Киева
13:2114 августа 2019
В мире
Самый длинный маршрут столичной подземки запустят в 2021 году
13:0414 августа 2019
Город
Московский зоопарк рассказал об отношениях в львином прайде
13:0414 августа 2019
Город
Двухэтажные поезда в Шереметьево будут запущены до конца 2019 года
12:3814 августа 2019
Транспорт
Завершена проходка закрытой части подземного пешеходного перехода к станции «Фонвизинская»
12:3714 августа 2019
Город
Началось строительство железнодорожных путей к северным терминалам Шереметьева
12:3014 августа 2019
Транспорт
Названы сроки окончания строительства Северо-Восточной хорды в Москве
12:2614 августа 2019
Город
Синоптики предупредили россиян о 36-градусной жаре на текущей неделе
12:0714 августа 2019
Общество
Шереметьево назвало сроки открытия первой очереди терминала С
11:4914 августа 2019
Город
Мужчину в Москве обокрали на полмиллиона рублей
11:4914 августа 2019
Происшествия
Загрузить еще

Аномальное лето в Москве. К чему готовиться городу...

29 июля 16:19
Эфиры Вечерка-ТВ

Когда Москва поедет быстрее

Что ждать от пересмотра системы импортозамещения...

Как меняется интерес к русскому языку ...

Лера Бокашева

Руки прочь от Пласидо нашего Доминго...

Анатолий Сидоров

Крик о помощи? Давайте разбираться...

Михаил Виноградов

Замки на ЗАГСах покрыты паутиной

Игорь Воеводин

Ностальгия по России. Доктора здесь бессильны...

Ольга Кузьмина

И он перерезал веревки…

Никита Миронов

Детей привяжут к компьютеру. Навсегда...

Ирина Алкснис

Критиков России стоит пожалеть

Оксана Крученко

Как победить в битве за колбасу

Все мнения
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER