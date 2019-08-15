Столичная казна пополнилась на 1,6 триллиона рублей за семь месяцев

За семь месяцев городская казна пополнилась на 1,6 триллиона рублей. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в столичном Департаменте финансов.

Как отметили в ведомстве, по состоянию на начало августа налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме чуть более 1,4 триллиона рублей. При этом прирост налоговых доходов за 7 месяцев составил 16,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ,

Больше всего отчисляли организации по итогам получения прибыли и физические лица. Они пополнили московскую казну более чем на 83 процента.

— Доходы бюджета города по налогу на прибыль организаций на 1 августа составили 594,7 миллиарда рублей, — отчитались в Департаменте финансов. — Поступления НДФЛ за такой же период составили 582,3 миллиарда рублей.

Неналоговые доходы поступили в бюджет в объеме 151,8 миллиарда рублей.

При этом город потратил свыше 1,2 триллиона рублей. На финансирование государственных программ направлено свыше триллиона, из которых более четверти пришлось на социальную поддержку москвичей. На развитие транспортной системы Москва израсходовала 243,6 миллиарда рублей, а на столичное образование — 197,1 миллиарда рублей. Чуть меньше досталось здравоохранению от города — почти 160 миллиардов рублей. Но всего, с учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, расходы на охрану здоровья москвичей за семь месяцев превысили 267 миллиардов рублей.

— Размер государственного долга Москвы остался на прежнем уровне - 30 миллиардов рублей, — добавили в Департаменте финансов.

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