Лавров: Ситуация по мирному договору с Японией не является тупиковой
Ситуация с подписанием мирного договора между Россией и Японией не является тупиковой. Такое мнение высказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Он отметил, нерешенность данного вопроса связана с нежеланием Японии признать итоги Второй мировой войны.
— Мы руководствуемся поручениями, которые нам дает президент по итогам своих переговоров с японским премьер-министром. Поручения нацеливают нас на продолжение развития отношений с Японией во всех областях, — заявил Лавров.
Глава МИД добавил, что Россия стремится к хорошим отношениям между странами, сообщает РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о желании заключить мирный договор с Японией. Однако сложности в этом направлении создает американо-японское военное сотрудничество.
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