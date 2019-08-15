Москвичи стали чемпионами мира по бадминтону среди ветеранов
Жители Москвы впервые стали победителями в разряде «микст» на чемпионате мира по бадминтону среди ветеранов, который проходил в Польше. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной федерации бадминтона России.
— В Польше завершился чемпионат мира по бадминтону среди ветеранов YONEX BWF World Senior Badminton Championships Katowice 2019. Россияне завоевали ряд медалей, пять из них — у москвичей, — уточнили в пресс-службе.
Титул чемпионов мира впервые завоевали «микст» Вадим Назаров и Ольга Кузнецова в возрастной категории «45 плюс». Второе место заняла также столичная пара — Ольга Кузнецова и Наталья Гончар. Помимо прочего, вышел в финал и стал серебряным призером одиночник в категории «55 плюс» Сергей Разувайкин. Кроме того, с медалями покинули чемпионат мира Юрий Смирнов и Анатолий Петелин.
Призер турнира Смирнов рассказал, что в соревнованиях приняли участие 2850 человек. Игры проводились в большом зале. Спортсмен отметил как достижение то, что команда обошлась на турнире без травм. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось о том, что москвички завоевали золотые медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Турнир проходил в Киеве.
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