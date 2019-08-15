Подвиги героев второго плана
Новая книга историка Андрея Богданова посвящена российским полководцам, незаслуженно поставленным учебниками во второй-третий ряд. Автор убежден, что именно несгибаемый дух и суровая выучка этих людей сохранили Россию в войнах XVII–XIX веков.
Книга «Московские полководцы» доктора исторических наук, ведущего сотрудника Института российской истории РАН Андрея Богданова посвящена людям, сохранявшим веру и мужество, когда вокруг рушилось государство.
Самые известные из них — князь Дмитрий Пожарский и князь и «великий мечник» Михаил Скопин-Шуйский, героически сражавшиеся за спасение Отечества. Богданов описал и жизнь князя Михаила Воротынского, героя взятия Казани и Астрахани, который заново создал пограничную стражу России.
История России полна «второстепенных» героев. Это и князь Михаил Голицын, победитель шведов под Нарвой, Полтавой и в битве при Лесной, и фельдмаршал Петр Салтыков, победивший лучшую в Европе армию Фридриха Великого.
Большая часть книги посвящена князю Петру Багратиону, который известен массовому читателю как один из героев Бородина. Богданов тщательно анализирует жизнь и сражения любимейшего ученика Суворова, всю жизнь бившего врагов России.
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